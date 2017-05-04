Минчане: Дорожная разметка «живет» до первого дождя 8 4.05.2017, 10:15

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ГАИ считает, что с разметкой в столице все в порядке и люди жалуются зря.

«Вот в Европе дороги — это да! Едешь, проезжая часть сверкает — разметка такая яркая, даже в темноте на несколько десятков метров вперед видна! У нас такого нет и неизвестно будет ли», — рассказал корреспонденту tut.by водитель-дальнобойщик Михаил.

Журналисты поговорили с обычными водителями, сотрудниками ГАИ, БелдорНИИ и представителями компании 3М, одной из ведущих производителей материалов для дорожной безопасности, о том, почему именно качественная разметка на белорусских дорогах так необходима.

О том, что «с нанесением разметки коммунальники запаздывают», минчане каждой весной. Особенно жалуются водители «подснежников» и автомобилисты-новички. Но нередко недовольство высказывают и пешеходы.

Водитель, прогревавший Volvo в одном из дворов по улице Рафиева считает, что коммунальники работают так себе.

— Взять даже разметку — у нас ее чаще нет. Вроде наносят они краску, а она как будто до первого дождя. Вон, смотрите, ту надпись на асфальте напротив окон я сделал для жены масляной краской три года назад, — махнул мужчина в сторону романтичной надписи. — Она частично стерлась, но читается! И по ней ездят машины. Почему так дорожники не могут разметку нанести?

Возле магазина «Евроопт» на улице Есенина журналисты встретили маму-декретницу Марину, которая в прогулочной коляске везла годовалого сына.

— Каждый день я гуляю с сыном на улице. Иногда мы с ним заходим в магазины. Я стараюсь улицу переходить только там, где есть светофоры. В других местах идти опасаюсь: припаркованные машины стоят, а вдруг водитель, который едет по дороге не заметит нас? Зебру тут еще не нарисовали, лежачие полицейские тоже не покрашены, дорога везде серая. Пешеходу здесь опасно. Было бы здорово, чтобы дорога обозначена здесь была всегда, а не только пару месяцев в году.

— Вы на периферию загляните, в мелкие поселки: темнота, ямы на дорогах, а разметки отродясь не бывало. Едешь, как будто на ощупь пробираешься, а если дождь или снег — вообще беда, — подключился к разговору водитель «Газель» с брестскими номерами, который разгрузил товар в один из киосков.

Мужчина рассказал, что ездит по всей Беларуси — развозит колбасу с завода, на дороги насмотрелся всякие. Но автомобилист считает, что если бы на дороге была яркая разметка — ехать было бы легче, да и пешеходы ориентировались лучше где край проезжей части, а где можно перейти на другую сторону. «Может аварий было бы меньше тогда?» — предположил водитель.

В ГАИ Минска отметили: дорожная разметка — помощник для водителя и напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Особенно это важно для гостей столицы из небольших городов и неопытных водителей — им труднее ориентироваться на широких улицах, перестраиваться на развязках для съезда. Но ГАИ считает, что с разметкой в Минске все в порядке — коммунальники следят за этим.

В КУП «СМЭП» (предприятие, отвечающее за разметку в Минске) сообщили, что все нормы требования по нанесению дорожной разметки они соблюдают. В столице разметку на старых дорогах наносят эмалью, на новых — термопластиком.

— Дорожную эмаль и термопластик мы закупаем по тендеру. В этом году выиграла брестская фирма. Гарантия на дорожную разметку эмалью — 6 месяцев. В течение этого срока она лежит, но постепенно истирается. Термопластик лежит 3 года, после чего поверх него мы наносим эмаль, — сообщил главный инженер предприятия.

Кстати, в Европе эмали для разметки автомобильных дорог используют тоже, но значительно реже, чем у нас. Чаще разметку там наносят термопластиками либо пластиками холодного нанесения, в зависимости от климата страны. А вот на высокоскоростных трассах и платных дорогах, уже сравнительно давно используют самый современный разметочный материал — полимерные ленты. Именно они производят большое впечатление на наших земляков своим «горением» даже в темноту и непогоду.

Нанесение разметки полимерной ленты в Европе

— В Беларуси нет ни одной дороги, где используется современная разметка полимерными лентами. Все дело в цене — ленты стоят дороже. Хотя, если подсчитать, что обойдется дешевле — наносить краску на дорогу с очень интенсивным движением или на несколько лет положить там ленту, то вполне может оказаться, что лента окажется экономически выгоднее, — рассказал начальник управления безопасности содержания дорог ГП «БелдорНИИ» Сергей Кабак.

Специалист отметил, что эмаль, которой делают разметку на наших дорогах — материал сравнительно недолговечный, да и светоотражение такой разметки ниже чем у пластика и еще ниже — чем у полимерной ленты.

— Почему разметка краской быстро перестает работать? Все дело в применяемой технологии, — пояснил Сергей Кабак. — Эмаль наносится на дорогу очень тонким слоем, сверху на нее наносят стеклошарики, которые обеспечивают обратное возвращение света. Под нагрузкой колес транспорта стеклошарики «выносятся» и разметка через некоторое короткое время перестает «светиться». Чем выше интенсивность движения транспортных средств — тем быстрее такая разметка приходит в негодность. Единственный плюс разметки автодорог эмалью — невысокая стоимость.

На новых или капитально отремонтированных белорусских дорогах высоких категорий делают разметку пластиком. Такая разметка есть на многих улицах столицы и областных центров, а также загородных дорогах. Этот материал наносится слоем в несколько миллиметров, а стеклошарики наносятся не только на поверхность материала, 20−30% входят в его состав, что обеспечивает большую долговечность материала по сравнению с эмалью.

Кстати, на «стройке века» — МКАД-2, разметка пока нанесена обычной эмалью. Это обусловлено тем, что бетон пока по определенным требованиям не «дозрел».

Разметка из полимерной ленты хорошо видна ночью

— При существующей пока невысокой интенсивности движения транспорта на МКАД-2 это может быть и оправдано, но в перспективе применения на ней более совершенных видов разметочных материалов, таких как ленточных, на мой взгляд безусловно!

Сергей Кабак считает, что в Беларуси есть места, на которых целесообразно применять современные разметочные ленточные материалы. В первую очередь это пешеходные переходы в одном уровне — самые потенциально опасные места на автомобильной дороге.

— У ленточных разметочных материалов принципиально другой механизм световозвращения, такого уровня стеклошариками не добьешься. Лента более износостойка за счет армирования, — пояснил специалист.

Так выглядит разметка полимерной лентой в разное время суток

Главное преимущество ленты в том, что она очень хорошо видна в неблагоприятных погодных условиях (при дожде, в тумане и т.п.) в темное время суток, когда все бликует в свете фар и дорожного освещения. В таких сложных условиях для водителя она незаменима.

— Прогресс не стоит на месте. Ленточные разметочные материалы постоянно модернизируются. Сегодня это самый лучший современный разметочный материал.