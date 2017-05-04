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Могилевский активист чудесным образом оказался на акции, которой не было

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  • 4.05.2017, 10:18
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Роман Мищенко

Роман Мищенко получил 15 суток за митинг, которого не было.

Судья Оксана Ратникова начала судить его во время обеденного перерыва, из-за чего журналисты, правозащитники и мать не смогли попасть на процесс, сообщает ПЦ «Весна».

Романа Мищенко 3 мая вызвали повесткой в Ленинский РОВД для составления протокола за призыв граждан в соцсетях прийти на несанкционированную акцию протеста 1 мая. Напомним, что акция протеста 1 мая не состоялась, поскольку утром этого же дня сотрудники МВД превентивно задержали активиста.

После составления протокола майором Евгением Славниковым активиста на гражданском «Опеле» доставили в суд Ленинского района, причем максимально незаметно для дежуривших на месте журналистов. Несмотря на это, они успели заметить, как Мищенко заводят в здание во время обеденного перерыва. Позже выяснилось, что судья Оксана Ратникова начала процесс до официального открытия суда с перерыва на обед. Из-за этого процесс получился фактическим закрытым.

Никакого права начинать процесс в обеденный перерыв у судьи не было. Мы уже оформили замечание в книге жалоб, — сообщил правозащитник Борис Бухель.

Правозащитники, журналисты и мать Романа Мищенко смогли увидеть его только тогда, когда судья объявила перерыв для вынесения решения. Активист смог вкратце рассказать про задержание и суд для нашего видеосюжета:

Судья Оксана Ратникова постановила арестовать Мищенко на 15 суток. Он свою вину не признал, заявив, что Конституция Беларуси гарантирует свободу собраний.

«Ганьба» такому суду, — кратко откомментировал активист решение судьи. Прежде, чем его увезли в могилевский ИВС, он с правозащитником Борисом Бухелем подал жалобу на постановление судьи. Освобожден Мищенко будет в 12 часов дня 18 мая.


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