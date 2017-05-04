Американские диетологи рассказали об идеальном рационе 4.05.2017, 10:22

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Ученые США решили узнать, что же кушают люди, не имеющие проблем с лишним весом и здоровьем.

А также, какие у них привычки. Для этого они опросили несколько сотен таких людей.

Выяснилось, что 10% из них не едят мяса, а пятая часть из них не пьет алкоголь. Половина из них ест по утрам фрукты, еще 40% едят молочные продукты, а 33% начинают день с мюсли. Такие люди также по утрам едят яйца и каши, а четверть позволяет себе кофе, пишет orthodox.od.ua.

Перекусывают такие люди орехами, фруктами и легкими салатами. Почти 40% занимаются несколько раз в неделю спортом. Только 10% людей заявили, что пьют колу, не занимаются спортом.