Как бунтари из Кричевского РОВД «поставили на уши» начальство 12 4.05.2017, 10:35

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Руководство обвиняет всех кроме себя.

На интернет-сайте УВД Могилевского облисполкома появился материал, рассказывающий о том, как на обращение сотрудников Кричевского РОВД на имя министра МВД отреагировали их могилевские начальники, пишет 6tv.by.

Уже в преамбуле этой статьи отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома сразу же расставляются приоритеты и рассказывается о том, насколько нехорошие кричевские милиционеры-подписанты и “деструктивные” ресурсы, осмелившиеся написать об их обращении на имя министра. Зато, естественно, подрузамевается, насколько хорошие, “белые и пушистые”, областные начальники кричевских милиционеров. Правда, непонятно, как эти чудесные руководители “прошляпили” эскалацию конфликта в одном из крупных райотделов милиции области…

“В настоящее время в сети Интернет деструктивными ресурсами распространяется информация о якобы имевших место недостатках в организации работы с личным составом со стороны руководства Кричевского РОВД. Инициаторами ее распространения стали начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД подполковник милиции Игорь Вусик, участковый инспектор милиции РОВД лейтенант милиции Андрей Шашков и бывший сотрудник Юрий Дюбанов, уволенный из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.

В данных материалах имеют место факты размещения заведомо искаженной, субъективной информации, которая в большинстве своем не соответствует действительности”, – пишет интернет-сайт Могилевского УВД.

Дальше – больше. Свое веское и авторитеное мнение высказывает заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Владимир Рыжанков:

“В апреле 2017 года, занимая руководящую должность, подполковник милиции Игорь Вусик, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, находясь на выходном дне, незаконно отпустил со службы своего подчиненного – майора милиции Юрия Дюбанова, старшего инспектора по разрешительной работе ООПП РОВД.

Последний должен был проводить прием граждан и представителей юридических лиц при осуществлении административных процедур. Игорь Вусик при отсутствии Юрия Дюбанова обязан был лично заменить его на приеме граждан и доложить начальнику РОВД, чего не сделал, за что получил «строгий выговор».

Более того, когда руководство РОВД стало искать незаконно ушедшего со службы Юрия Дюбанова, он обратился на прием к врачу, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле), что подтверждается освидетельствованием, проведенным в больнице. Как итог, он был уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины.

Осенью 2016-го и в январе 2017-го года организация работы отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД наряду с другими службами райотдела проверялась сотрудниками УВД. Выявленные недостатки не устранялись и со временем стали носить системный характер, на что Игорю Вусику неоднократно указывалось начальником РОВД и службами УВД. Однако должных выводов он не сделал. С принятыми мерами Игорь Вусик был не согласен. В стремлении избежать ответственности и придать значимость своей персоне он стал инициатором нескольких коллективных жалоб на имя Министра внутренних дел Республики Беларусь.

По результатам служебной проверки, проведенной девятым управлением ГУСБ МВД, начальнику Кричевского РОВД подполковнику милиции Станиславу Чуприну за нарушение Правил профессиональной этики сотрудников ОВД объявлено дисциплинарное взыскание.

Вместе с тем, в ходе проверки, в том числе с использованием полиграфа, сведения о других нарушениях в действиях руководства Кричевского РОВД своего объективного подтверждения не нашли.

Появившаяся в Интернете информация, предоставленная сотрудниками Кричевского РОВД, в настоящее время изучается повторно. В случае выявления в ней признаков клеветы, распространившие ее сотрудники могут быть привлечены не только к дисциплинарной, но и уголовной ответственности”.

Ну что тут скажеш, плохой этот подполковник Игорь Вусик и его подчиненные, судя по мнению одного из его непосредственных начальников. Правда, абсолютно непонятно, почему же тогда эти славные и чудесные начальники рекомендовали его на высокую должность, присваивали солидное звание подполковника милиции. Журналисты собственными глазами видел многочисленные грамоты и поощрения, которыми награждался подполковник И. Вусик за хорошую службу своим руководством.

Невольно возникает вопрос – может, Игорь Вусик стал плохим милиционером только после того, как вместе со своими сослуживцами вынес информацию о тяжелой морально-психологической обстановке и многочисленных нарушениях в Кричевском РОВД из закрытой милицейской «избы»?

Непонятно также, почему заместитель начальника Могилевского УВД Владимир Рыжанков, который сейчас так чудесно разобрался в ситуации в Кричевском РОВД, не смог это сделать ещё 18-го февраля 2017 года. Тогда Владимир Сергеевич сам приезжал в Кричев сразу же после того, как кричевские милиционеры отправили 16-го февраля первое обращение на имя Игоря Шуневича. Владимир Рыжанков обещал внимательно изучить проблемные вопросы, поднятые его подчиненными по службе, а вместо этого допустил нарастание конфликта. А ведь сам Владимир Сергеевич служил начальником Осиповичского РОВД, ему досконально известно, насколько важна здоровая морально-психологическая обстановка в коллективе.

Подполковник И. Вусик говорит о том, что до 16 февраля 2017 года (той даты, когда кричевские милиционеры отправили обращение на имя министра МВД И. Шуневича) никаких значительных претензий к нему лично и сотрудникам возглавляемого им отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД не было. А вот уже после отправки обращения эти претензии стали сразу же появляться. Начальник РОВД Станислав Чуприн перестал подписывать документы, предоставляемые И. Вусиком. Как говорит И. Вусик, «стали создаваться невыносимые условия для службы».

Игорь Вусик не отрицает, что лично отпустил старшего инспектора по разрешительной работе ООПП Кричевского РОВД майора Юрия Дюбанова со службы в связи с его плохим самочувствием, подписав соответствующий рапорт подчиненного. По словам И. Вусика, рапорт не был утвержден у начальника РОВД С. Чуприна только из-за того, что к тому времени начальник райотдела уже длительное время не подписывал предоставляемые им документы. Поэтому И. Вусик не понес его на утверждение начальнику.

Этим и воспользовалось руководство Кричевского РОВД, по своему разобравшись с одним из подписантов обращений на имя Игоря Шуневича, майором милиции Юрием Дюбановым…

Игорь Вусик не понимает, почему полковник Рыжанков и коллеги из УВД ничего не сообщают о многочисленных нарушениях в работе Кричевского РОВД, вскрытых и подтвержденных во время проверок вышестоящих органов. Прессинг со стороны руководство на сотрудников, которые подписали обращение, только усиливается. Согласно информации подполковника Вусика, Станислав Чуприн подал заявление о возбуждении в отношении его уголовного дела за клевету.

По словам подполковника милиции И. Вусика, он не может понять, почему после долгих лет службы в милиции он вдруг стал «плохим милиционером» для своих начальников. И. Вусик тяжело переживает из-за неожиданного для него изменения отношения со стороны коллег из Могилевского УВД.