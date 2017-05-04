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Мадуро запаниковал из-за массовых протестов

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  • 4.05.2017, 10:38
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НИКОЛАС МАДУРО
ФОТО: REUTERS

В ходе акций протеста в Венесуэле пострадали более 160 человек.

Об этом сообщает El Universal со ссылкой на главу муниципалитета Чакао Рамона Мучачо (перевод – РБК).

По его словам, в больницы был доставлен 161 человек. Они сообщали, что пострадали от слезоточивого газа или ударов тупыми предметами.

Мэр муниципалитета Барута в столичном округе Каракаса Херардо Блайд в своем Twitter сообщил о гибели 17-летнего подростка. По его словам, он получил смертельное ранение на мосту между Лас-Мерседес и шоссе Фахардо

В конце апреля во время акций протеста в Венесуэле пострадали 223 человека. Участники протестных акций обвиняют президента страны Николаса Мадуро в узурпации власти и требуют его отставки.


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