В Гомеле милиционеры перепутали фамилию и обыскали Меркель 7 4.05.2017, 10:49

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Евгений Меркис

Фото нелепого протокола опубликовал в соцсетях гомельский правозащитник.

В Гомеле милиционеры перепутали фамилию и обыскали... Меркель. Фото странного протокола разместил в социальных сетях правозащитник Леонид Судаленко, передает «Еврорадио».

Он пишет, что речь идет про журналиста-фрилансера Евгения Меркиса, которого задерживали недавно и после оштрафовали якобы за «нецензурную брань».

В протоколе милиционеры пишут: «Перед началом личного обыска Меркель Евгению ... Меркель Евгений Александрович объяснил ...».