В Гомеле милиционеры перепутали фамилию и обыскали Меркель7
- 4.05.2017, 10:49
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Фото нелепого протокола опубликовал в соцсетях гомельский правозащитник.
В Гомеле милиционеры перепутали фамилию и обыскали... Меркель. Фото странного протокола разместил в социальных сетях правозащитник Леонид Судаленко, передает «Еврорадио».
Он пишет, что речь идет про журналиста-фрилансера Евгения Меркиса, которого задерживали недавно и после оштрафовали якобы за «нецензурную брань».
В протоколе милиционеры пишут: «Перед началом личного обыска Меркель Евгению ... Меркель Евгений Александрович объяснил ...».