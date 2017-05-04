Место, где гаснут звезды 1 4.05.2017, 10:59

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Семь футболистов, карьера которых пошла на спад в минском «Динамо».

2 мая пресс-служба минского "Динамо" подтвердила информацию об увольнении Сергея Боровского. Причиной были объявлены слабые результаты "бело-синих" на весеннем отрезке сезона. В марте "Динамо" уступило брестским тезкам путевку в полуфинал Кубка, а затем проиграло два из пяти стартовых матчей чемпионата, пишет pressball.by.

При этом положение в таблице у динамовцев отнюдь не критичное. После поражения от "Городеи" в активе "бело-синих" остались 9 очков. Это всего на два меньше, чем у лидирующего БАТЭ и всего на одно меньше, чем у солигорского "Шахтера". А Брест, к примеру, идет по дистанции даже хуже — у шумных кузенов с запада в копилке лишь 6 баллов.

На первый взгляд, никакой трагедии нет, бывали в новейшей истории "Динамо" старты и похуже. Трагедия в другом — в качестве игры, которую показывала команда Боровского на старте сезона.

Сергей Владимирович принял "Динамо" летом прошлого года. Принял, не будем спорить, не в лучшем состоянии, что стало для специалиста некоей индульгенцией, позволявшей вплоть до конца года сетовать на плохое наследство Рашовича. При этом как-то забылось, что при сербе "Динамо" хотя бы уверенно шло в медалях — при Боровском столичная дружина надолго выпала из призовой тройки, лишь за счет героического спурта в концовке вернув себе место на пьедестале. Впрочем, "героический спурт" из прошлого предложения можно заменить и на "осечки конкурентов".

Казалось бы, после межсезонья мы должны были увидеть подлинную команду Боровского, к созданию которой сербский предшественник уже не имел никакого отношения. Что же мы увидели на самом деле? 7 матчей, +3=2-2, разница мячей 7-4. И полное отсутствие цельного игрового рисунка. Лучшую оценку игре "Динамо" дал Юрий Чиж, сравнивший ее с винегретом.

Чем объяснял невразумительную игру своей команды сам Боровский? В первую очередь, малым количеством времени, во-вторых, слабым подбором игроков.

Первая причина очевидно не выдерживает критики — мы уже упоминали, что в распоряжении тренера было целое межсезонье плюс вторая половина прошлого чемпионата. У того же Рашовича "Динамо" полетело уже через неделю, начав беспрецедентно длинную беспроигрышную серию с яркой победы над крепким Жодино (4:0). Что касается второй, то и здесь не все так однозначно. Похоже на то, что проблема "Динамо" все же не столько в селекции, сколько в работе тренерского штаба.

Кого покупают в "Динамо" в последние годы? До кризиса упор делался на недорогих, но качественных легионеров, самым удачным попаданием стал Фатос Бечирай. После кризиса "Динамо" сосредоточилось на покупке лучших футболистов внутреннего чемпионата — благо, здесь минчанам больше не мешает БАТЭ, практически отказавшийся от работы на внутреннем рынке. Что поделать, нынешние звезды ЧБ не могут помочь борисовчанам в решении их еврокубковых задач.

Нельзя сказать, что в "Динамо" в последние годы покупают абы кого. Конечно, бывали явные провалы, но покажите мне клуб, в котором селекционеры работают без ошибок? В целом же бело-синюю футболку надевали люди с отличным бэкграундом. Каждый из них вполне мог стать той самой Новой Динамовской Надеждой, которую фанаты ждут десятилетиями. Если, конечно, от нынешнего "Динамо" вообще кто-то чего-то ждет.

Например, Валерий Жуковский переезжал на "Трактор" в статусе лучшего ассистента Беларуси. В 2015 году Жуковский знатно отфеерил в новополоцком "Нафтане": он записал на свой счет 5 голов и 13 (!) результативных передач. Казалось бы, в топовом клубе показатели Валерия должны только вырасти — понятно же, что забивать и отдавать за "Динамо" несколько проще, чем за ребят с "Атланта". Ан нет — в Минске у Жуковского все сломалось, за весь сезон он с трудом набрал 5 очков по системе "гол плюс пас" и был вынужден перебраться в "Неман".

Не задалось в столице и у реактивного Антона Шрамченко. 2015 год миниатюрный вингер провел в "Белшине", которая до последнего тура боролась за медали. Шрамченко был в той команде одной из главных звезд, набрав 6 результативных баллов. В "Динамо" Антон провел всего 6 матчей, в которых отличился один раз. Зимой парень уехал в "Днепр", где, кстати, уже успел забить столько же, сколько в Минске.

Не полностью раскрылся в "Динамо" и Егор Зубович. В "Немане" и "Слуцке" уроженец Узды забивал пачками. Например, в чемпионате-2014 Егор поучаствовал в 19 голах Гродно (12+7). Логично, что в столице результативность абмициозного форварда должна была выйти на новый уровень, но увы — лишь 5 мячей в 21 матче и не совсем понятный статус игрока, зависшего где-то между основой и скамейкой.

Кирилл Премудров начинал 2015-й так, что у скаутов всех белорусских топов развилась бессонница. Игра молодого хавбека стала одной из составляющих, позволивших нищему в те дни Бресту остаться в высшей лиге — второй составляющей стали 8+4 Романа Василюка. За какие-то полсезона Премудров убедил всех в наличии сочного дальнего удара, прекрасного дриблинга и роскошного видения поля. Уже к июню он набил гроссмейстерские 10 очков по системе "гол плюс пас". В те дни казалось, что впереди у Кирилла Борисов, но Анатолий Капский подписал на позицию центрхава Неманью Николича и отказался от претензий на молодого белоруса. Пришлось идти во вторую команду страны, в которой Премудров, стоит признаться, несколько потух. И дело не столько даже в статистике, хотя и она стала хуже — дело в том, что в "Динамо" Премудров перестал брать игру на себя, демонстрировать лидерские качества и достаточно быстро слился с непритязательным фоном. Если два года назад, казалось, что этого парня запросто можно продать за рубеж, то сейчас далеко не факт, что им заинтересуется его же бывший клуб...

Напрасно перешел в "Динамо" и прекрасный крайний бек Юрий Остроух. В 2015-м он был восходящей звездой, отыграв за крепкий "Минск" Пышника 25 матчей (самый большой наигрыш среди всех защитников "горожан") и набрав 4+3. Лучше Остроуха в той команде атаковали только форварды Хващинский и Макась. Логично, что в 2016-м защитник пошел на повышение, но на деле оно обернулось катастрофой — в "Динамо" Остроух так и не получил твердого места в основе, проведя за два сезона лишь 18 матчей. Что интересно, даже с таким уровнем доверия краек успел отдать две голевые.

Пять футболистов, указанных выше — это игроки, которых Боровский приглашал в команду как спортивный директор. Справедливым будет отметить, что первоначально их пытался интегрировать в команду не он, а Вук Рашович. Что же, посмотрим на плоды тренерской работы с новичками самого Боровского.

Главной целью зимней кампании для «Динамо» был поиск форварда. Долго думать не стали и пригласили в команду самого доступного из числа прошлогодних топ-снайперов — Вадима Демидовича из жодинского "Торпедо". Решение казалось отличным — если парень забил 12 мячей за белазовцев, почему бы ему не настрелять как минимум столько же за "Динамо"? Теоретически Вадим все еще может справиться с этой задачей, но пока у него 0 мячей в 4 играх при полном ощущении растерянности и какой-то тотальной оторванности от команды.

Еще одним приобретением в атакующую линию стал Антон Сарока. В прошлом году он заставил обратить на себя внимание восемью мячами за "Городею". К сожалению, в "Динамо" он и близко не показывает такой же прыти — пока в активе форварда 5 холостых выходов на поле.

Что же происходит в "Динамо" со звездными по нашим меркам новичками? В главном клубе столицы проблемы с тренировочным процессом? Или корень всех бед в психологии? Определиться с этим нужно как можно быстрее — еще парочку таких сезонов, и молодые..