От президента до канцлера: Как Германия поборола коррупцию 4.05.2017, 11:26

Что из методов ФРГ можно взять на вооружение.

Во всех антикоррупционных рейтингах Германия находится на лидирующих позиция, пишет today-news.com.

По данным влиятельной международной организацией Transparency International, Германия по уровню коррупции в мире находится на последнем месте. На этой же позиции она и в рейтинге компании Ernst & Young. Хотя еще не так давно в этой стране все было совсем иначе.

Коррупция по-президентски

В Германии, согласно официальной полицейской статистике, в середине 90-х годов прошлого столетия в получении взяток было уличено около 2000 государственных чиновников. По оценкам специалистов, ежегодные потери страны от заключения различных контрактов за взятки оценивались в 10 млрд немецких марок.

Но самое громкое дело началось в декабре 2011 года, когда в адрес президента Кристиана Вульфа были выдвинуты обвинения относительно его связей с другом и предпринимателем-миллионером. Как выяснилось, что за три года до этого чета Вульфов взяла частный кредит в размере около 500 тысяч евро под 4% годовых для приобретения дома (минимальная ставка кредитов на строительство в том году в Германии составляла 4,6% годовых). 21 декабря 2011 года Вульф сделал публичное заявление, в котором извинился за свои действия с кредитным делом и признал, что должен был обнародовать эту информацию. «Это было нечестно, и я извиняюсь», - добавил он.

Кристиан Вульф

Только это дело начало утихать, как стало известно, что президент Вульф оказывал давление на Springer Press, чтобы подавить распространение первой информации о кредитном скандале. Когда Вульфу стало известно, что таблоид Bild собирается рассказать о кредите, он позвонил главному редактору Дикманну и оставил голосовое сообщение, в котором гневно угрожал «окончательно разорвать» отношения с издательским домом Springer и обратиться в суд.

Помимо этого, Вульф и его супруга летом 2011 года оформили предварительный заказ на машину Audi Q3. Однако из-за большого количества заказов получить автомобиль они должны были только через год. В связи с этим компания Audi якобы бесплатно сдала чете точно такую же машину напрокат, причем сделала это еще летом прошлого года - за несколько месяцев до того, как модель официально вышла на рынок.

По состоянию на начало января 2012 года, президент Вульф потерял поддержку со стороны общественности, комментаторы призвали его уйти в отставку, оппозиция повысила на него давление, а его собственная партия дистанцировалась от него из-за его попытки ущемить свободу прессы. После того, как прокуратура Ганновера подала запрос о снятии с него иммунитета, 17 февраля 2012 года он подал в отставку.

Под крылом самолета

В январе 1993 года в эпицентре скандала оказался премьер-министр Баварии Макс Штрайбль.

Газеты написали о том, что политик помог небольшой самолетостроительной компании получить крупный заказ от министерства обороны ФРГ. Штрайбль дружил с владельцем этой компании. За его счет баварский политик дважды - один раз с дочерью, второй раз с женой - слетал в отпуск в Бразилию, а его партия - Христианско-социальный союз - получила от производителя самолетов кругленькую сумму в качестве пожертвования.

Макс Штрайбль

Разоблачительные публикации привели к резкому падению популярности Христианско-социального союза. Рейтинг партии снизился менее чем до 40%, и на отставке баварского премьера стали в итоге настаивать даже его ближайшие соратники.

В итоге в мае 1993 года Максу Штрайблю пришлось уйти из большой политики.

«Афера Флика»

Особый след в немецкой истории оставила и так называемая «Афера Флика», связанная с нелегальными пожертвованиями в партийные кассы.

Отправной точкой скандала стала продажа в 1975 году пакета акций на общую сумму почти в 2 млрд марок. Концерн Флика, выступивший в этой сделке в роли продавца, попросил освободить его от уплаты налогов. Речь шла о сумме почти в миллиард. Тогдашний министр экономики ФРГ Ханс Фридeрихс и его преемник на этом посту Отто Ламбсдорф просьбу удовлетворили.

Отто Ламбсдорф

В 1981 году один весьма дотошный налоговый инспектор получил доступ к кассовой книге главного бухгалтера концерна Флика. В ней были зафиксированы выплаты крупных сумм наличными представителям всех входящих в бундестаг немецких партий. Фридерихса и Ламбсдорфа заподозрили в коррумпированности, поскольку и их фамилии были в списке.

Представитель концерна Флика Эберхард фон Браухич пытался оправдаться, уверяя, что речь шла о пожертвованиях не в карманы политиков. Дело дошло до суда. Но Браухича и бывших министров обвинили только в содействии неуплате налогов. Фридерихс и Ламбсдорф отделались штрафами, Браухич - условным сроком.

Эберхард фон Браухич

«Черная касса» Гельмута Коля

В 1999 году в Германии разгорелся еще один скандал, связанный с пожертвованиями в партийную кассу. Оказалось, что при канцлере Гельмуте Коле возглавляемый им Христианско-демократический союз (ХДС) принимал крупные суммы от благотворителей, не включая их в официальную отчетность, - в нарушение действующего закона о финансировании партий.

Сохранить это в тайне не удалось. Гельмут Коль, тогда уже покинувший пост федерального канцлера, не сразу, но все-таки признал, что у ХДС имелась не только официальная, но и так называемая «черная касса».

Гельмут Коль

По словам Коля, многие благотворители хотели сохранить анонимность. «Я не назову их имен», - сказал бывший канцлер. Подчеркнув, что дал слово тем, кто пожертвовал деньги, и его не нарушит.

В результате Гельмуту Колю пришлось покинуть пост почетного председателя Христианско-демократического союза, а кроме того, заплатить крупный штраф. И хотя экс-канцлер взял на себя всю ответственность за этот скандал, на самом деле к афере с нелегальными счетами ХДС были причастны многие фирмы и политики, в том числе министр финансов.

«Брендовая» коррупция

Что касается наиболее громких скандалов последних лет, то они были связаны с крупнейшими немецкими транснациональными компаниями – «Сименс», «Фольксваген» и «Даймлер».

В частности, в 2007 году власти Германии за доказанные взятки в Нигерии, России и Литве на общую сумму 12 млн евро наложили штраф на «Сименс» в размере 201 млн долл.

В результате компании пришлось уволить 130 руководителей различных подразделений, включая менеджеров высшего звена.

Принципы работы системы

Эффективность борьбы с коррупцией в Германии в последние годы, действительно, заметно возросла.

Этому способствовали и увеличение штатов в полиции и прокуратуре, и создание телефонных «горячих линий» для анонимных сообщений, и более тесное взаимодействие криминальной и налоговой полиции, и расширение сотрудничества в рамках всего Евросоюза.

Большую помощь оказала и наука: ученые теперь намного больше знают об условиях, порождающих коррупцию, и методах тех, кто подкупает и кого подкупают.

Выяснилось, например, что готовность чиновника принять взятку начинает возрастать после двух лет пребывания на одной должности. Поэтому теперь во многих городских и коммунальных органах власти стремятся чаще менять работников, отвечающих за распределение крупных заказов или выдачу важных разрешений.

В Германии участники коррупционных сделок, как правило, давно и хорошо знают друг друга, спонтанные решения «сунуть взятку» возникают крайне редко. Например, надо еще поискать того автомобилиста, который попытается предложить деньги немецкому полицейскому, составляющему протокол о превышении скорости.

Для противодействия коррупции в Германии были приняты меры законодательного и административного характера. Например, в 1997 году вступил в силу Закон о борьбе с коррупцией с одновременным внесением изменений в Уголовный кодекс Германии.

Был расширен перечень коррупционных преступлений: получение выгоды; получение взятки за нарушение служебного долга; обещание, предложение выгоды, взятки; дача взятки за нарушение служебного долга; получение и дача взятки в хозяйственном обороте; ограничивающие конкуренцию соглашения при конкурсах.

В качестве организационно-правовой меры министерствам и федеральным органам управления был представлен пакет документов, который получил название «Директива Федерального правительства о борьбе с коррупцией в федеральных органах управления».

В Директиве содержатся положения, направленные на предупреждение коррупции: определение перечня должностей, наиболее подверженных коррупции; усиление внутриведомственного контроля в форме ревизий; особенно тщательный подход при назначении лиц на должности, исполнение которых допускает возможность совершения коррупционных действий; обучение и повышение квалификации сотрудников для неприятия ими действий, подпадающих под состав коррупционных преступлений; усиление служебного надзора руководством федерального органа; ротация персонала, занимающего должности, наиболее подверженные коррупции; строгое соблюдение предписанных процедур при выделении и оформлении государственных заказов.

Одновременно с Директивой были разработаны Рекомендации по соблюдению Кодекса антикоррупционного поведения. К Рекомендациям прилагалось «Руководство к действию», предназначенное для руководителей, поскольку эффективность мер воздействия и предупреждения коррупции в первую очередь зависит, по мнению германских законодателей, от руководящих лиц государственной службы.

Низкий уровень коррупционной активности абсолютного большинства немецких чиновников объясняется, среди прочего, угрозой потерять разнообразные льготы, в том числе полностью лишиться пенсии.