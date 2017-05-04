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Задержанного в Польше «ночного волка» выдворили в Россию

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  • 4.05.2017, 11:50

Путинскому байкеру запретили на 5 лет въезд в страны Шенгена.

Власти Польши приняли решение выдворить российского байкера из «Ночных волков», задержанного в ходе патриотического мотопробега «Дороги Победы — на Берлин!». Об этом агентству РИА «Новости» сообщили организаторы акции.

По их словам, в данный момент Николая Логинова уже доставили на территорию России, в Калининградскую область. Его сопровождали польские пограничники, передавшие байкера российским коллегам. Отмечается, что Логинову пришлось покинуть Польшу без своего мотоцикла. Байкеру также аннулировали визу и запретили на 5 лет въезд в страны Шенгена.

Логинов был задержан польскими полицейскими 3 мая в городе Мысловице, когда присоединился к мотопробегу «Дороги Победы — на Берлин!». Посольство России в Польше выразило непонимание и недоумение по поводу действий Варшавы и потребовало разъяснений.

Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин!» стартовал 27 апреля в Москве и должен завершиться 9 мая в Берлине. Лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдостанов напомнил, что в 2016 и 2015 годах путинским байкерам «также чинили препятствия» на пути к Берлину, не пропуская на территорию Евросоюза.


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