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Австралийская компания купила стартап белоруса и литовца

  • 4.05.2017, 11:55

Белорусско-литовский стартап TrackDuck куплен компанией InVision, которая занимается разработкой программного обеспечения.

TrackDuck предназначен для корпоративного сегмента: сервис предлагает наглядную обратную связь, что упрощает общение между клиентами и специалистами. Пользователю достаточно сделать скриншот экрана, а вся техническая информация вместе с изображением отправится адресату, пишет onliner.by.

Ранее TrackDuck, созданный белорусом и литовцем, привлек инвестиций на 200 тысяч евро. Стоимость сделки по переходу стартапа в актив InVision не раскрывается. Ресурс TechCrunch сообщает, что покупка TrackDuck поможет австралийской компании глубже интегрировать сервис в свои приложения.


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