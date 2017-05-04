Австралийская компания купила стартап белоруса и литовца 4.05.2017, 11:55

Белорусско-литовский стартап TrackDuck куплен компанией InVision, которая занимается разработкой программного обеспечения.

TrackDuck предназначен для корпоративного сегмента: сервис предлагает наглядную обратную связь, что упрощает общение между клиентами и специалистами. Пользователю достаточно сделать скриншот экрана, а вся техническая информация вместе с изображением отправится адресату, пишет onliner.by.

Ранее TrackDuck, созданный белорусом и литовцем, привлек инвестиций на 200 тысяч евро. Стоимость сделки по переходу стартапа в актив InVision не раскрывается. Ресурс TechCrunch сообщает, что покупка TrackDuck поможет австралийской компании глубже интегрировать сервис в свои приложения.