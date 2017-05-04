Маккейн пообещал «реально наказать» Россию 1 4.05.2017, 12:32

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Джон Маккейн

Фото: forum.md

Затягивание введения новых санкций лишь развязывает руки Путину.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на The Hill.

«Мы будем рассматривать другие варианты, в том числе в рамках Сенатского комитета по делам вооруженных сил», – отметил Маккейн.

По его словам, затягивание с введением новых санкций лишь развязывает руки президенту России Владимиру Путину.

«Пришло время принять реальные меры, включая усиление санкций, чтобы наказать дестабилизирующее поведение России и противодействовать ее пагубному влиянию», – резюмировал Маккейн.