Маккейн пообещал «реально наказать» Россию

Маккейн пообещал «реально наказать» Россию1
- 4.05.2017, 12:32
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Затягивание введения новых санкций лишь развязывает руки Путину.
Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на The Hill.
«Мы будем рассматривать другие варианты, в том числе в рамках Сенатского комитета по делам вооруженных сил», – отметил Маккейн.
По его словам, затягивание с введением новых санкций лишь развязывает руки президенту России Владимиру Путину.
«Пришло время принять реальные меры, включая усиление санкций, чтобы наказать дестабилизирующее поведение России и противодействовать ее пагубному влиянию», – резюмировал Маккейн.