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10 продуктов, которые будто прибыли к нам из будущего

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  • 4.05.2017, 12:48
  • 7,658

Прогресс не стоит на месте, и подтверждение тому можно увидеть не только в гаджетах, но и в продуктах, которые мы едим.

AdMe.ru собрал 10 товаров и блюд, которые поражают воображение своим видом, составом или инновационными технологиями, использованными при их изготовлении. Глядя на них, понимаешь, что будущее уже наступило.

Съедобные пузырьки с водой, которые могут заменить пластиковые бутылки

Эти пузырьки под названием «Ooho!» представляют собой небольшую порцию питьевой воды, которая помещена в оболочку, сделанную из экстракта морских водорослей. В отличие от пластиковых бутылок, на разложение которых природе требуются сотни лет, неупотребленный в пищу пузырек будет переработан всего за 4–6 недель. Причем без негативных последствий для окружающей среды, ведь в нем отсутствуют ненатуральные компоненты.

Черное мороженое со вкусом угля и миндаля

🖤 food for your mood 🖤 Wednesday Adams would approve! 📸: @helloitsroxie @little.damage #littledamage

Публикация от Little Damage Ice Cream shop🍴🌍 (@little.damage)

Это новое мягкое мороженое цвета черной-черной ночи способно перетянуть любого сладкоежку на темную сторону силы. Экзотический вкус в сочетании с экстравагантным оформлением уже покорил сердца тысяч блогеров, инстаграмеров и просто гурманов. Началось все вот с этого магазинчика в Лос-Анджелесе.

Бесцветный кофе, который спасет ваши зубы от налета

Если вы жить не можете без кофе, но хотите избавиться от налета на зубах, то у нас для вас есть хорошие новости. В Лондоне разработали бесцветный кофе, изготовленный по уникальным технологиям с использованием зерен кофе высшего сорта. Тот же вкус и заряд живительного кофеина, но минимальные последствия для зубной эмали. И почему раньше никто этого не придумал?

Котлеты для бургеров из овощей, не уступающие по вкусу настоящему мясу

По вкусу, запаху и текстуре эти котлеты для бургеров от компании «Beyond Meat» не уступают настоящему мясу, хотя на все 100 % состоят из овощей. Котлеты уже стали настоящим хитом, ведь они даже дают «кровяной сок» при готовке (на самом деле это свекольный сок). Продукт содержит суточную норму протеина и придется по душе как вегетарианцам, так и заядлым мясоедам.

Чертовски полезные «большие суши» прямиком с Гавайских островов

«Poke» — блюдо, недавно прибывшее на большую землю с Гавайских островов. В состав этой вкусняшки входят сырая рыба, овощи и фрукты, и все это подается в небольшой чаше или в виде съедобного ролла. Получается такое оригинальное большое суши: свежее, полезное и не требующее много времени для приготовления. «Poke» уже продают в Калифорнии и ресторанах Нью-Йорка.

Фиолетовый хлеб, способствующий пищеварению

We have a couple spots left for Donuts for Friday! Please Pre-Order at our website Now for tomorrow! Picks-up are at 12noon or 4pm for Friday! Pre-order tonight for Ube Donuts for tomorrow! Thank you to customer @robyee for this purple awesome pic of the Ube Baes! Thank you to all our loyal customers! We will always make Fresh Donuts for everybody! Every single one is hand-piped, hand-dipped, and freshly made for each of our customers! #manilasocialclub#williamsburg#brooklyn#filipinofood#ube#donuts#ubedonut#handmade#f52grams#nyceats#eater#filipinokitchen#huffposttaste#desserts#filipinofoodmovement#saveur#foodandwine#forkyeah#feedfeed#chicago#eater#buzzfeast#hypefeast#newforkcity#eatmunchies#eeeeeats#feastagram#buzzfeedfoods#infatuation#dailyfoodfeed#nytfood

Публикация от Manila Social Club (@manilasocialclub)

Фиолетовый хлеб изобрели ученые из Национального Университета Сингапура. В отличие от вредоносного белого хлеба, фиолетовый переваривается на 20 % медленнее, поскольку в нем содержится большое количество антиоксидантов, экстрагированных из черного риса. Они и придают хлебу характерный цвет. Этот продукт пока не поступил в продажу и на данный момент находится в стадии разработки.

Мясо, выращенное в пробирке

Фото: culturedbeef

Несмотря на этическую проблему обращения с животными, многие люди просто не могут обойтись без мяса. Возможно, в ближайшем будущем этот вопрос будет решен с помощью искусственного выращивания мышечных тканей коров и быков. В 2013 году был получен первый высокотехнологичный бургер, который обошелся бы покупателям в 325 тысяч долларов. Сейчас ученые работают над уменьшением стоимости искусственного мяса и надеются, что вскоре достигнут приемлемой цены.

Обеды в бутылочках, которые можно выпить на ходу

Фото: soylent.com

Девиз компании «Soylent»: «Еда, которая вас освобождает». Освобождает от необходимости выбирать, что есть и где есть, от подсчета калорий и боязни опять сорвать себе диету. Эти футуристические напитки и батончики уже содержат все необходимые нашему организму питательные вещества. Вариант для тех, кто вечно занят, но хочет правильно питаться. Пожалуй, даже чересчур правильно.

Протеиновый порошок для здорового и крепкого сна

Today's freebie! #healthy #skoop #sleepprotein #keylimedream #protein #sample @healthyskoop

Публикация от Marlene Acevedo (@moonchild.3)

В современном мире проблема бессонницы стоит очень остро. Именно поэтому в последнее время компании стали разрабатывать напитки, способствующие спокойному и глубокому сну. Так, компания «Sleep Protein» выпускает протеиновый порошок, содержащий 8 г растительных белков и массу полезных для организма веществ. Напиток, получаемый при разведении этого порошка, помогает успокоиться, расслабиться и улучшить качество сна.

Бонус: сыр, который тает прямо у вас на глазах

let's just take a moment to enjoy this miraculous #cheeseporn video captured by @eatmenyc 😍👌🏼🧀 TAG A FRIEND!!

Публикация от Raclette NYC (@raclettenyc)

Раклет («Raclette») — это швейцарское блюдо, которое быстро набирает популярность во многих странах мира. Оно готовится из расплавленного жирного сыра, который срезается прямо в тарелку с овощами, мясом и прочими вкусностями. Этакое фондю наоборот, когда не еду макают в сыр, а сыр наливают на еду. В Нью-Йорке это блюдо стало настоящим хитом.


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