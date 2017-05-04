Дипломат: Макрон хочет стать лидером Евросоюза 4 4.05.2017, 13:09

1,746

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Кандидат вплотную занялся формированием имени сильного европейского политика.

Известный украинский дипломат Вадим Трюхан на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон на данном этапе своей политической карьеры преследует две цели, которые связаны не только с Францией, пишет replyua.net.

Как пишет дипломат, во-первых, Макрон пытается перехватить часть радикально настроенных в отношении ЕС избирателей, которые голосовали за его политических конкурентов в первом туре выборов. Это позволит ему выйти на убедительную победу во втором туре, которая даст ему мандат на формирование сильной позиции в рамках Евросоюза. Макрон в ходе предвыборной гонки уже вплотную занялся формированием имени сильного европейского политика, который может дать достойный ответ всем критикам объединенной Европы:

«Во-вторых, Макрон показывает французам и всем европейцам, что не собирается быть статистом в рамках ЕС. Франция во главе с Эммануэлем Макроном, станет локомотивом в вопросе восстановления могущества, единства и дееспособности Евросоюза. По сути, последние заявления кандидата в президенты Франции – это очерки будущей программы президента Макрона»