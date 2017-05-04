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Под Витебском видеокамеры сняли привидение

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  • 4.05.2017, 13:23
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В том, что именно зафиксировали камеры Вороновского дома-интерната, мнения расходятся.

В ночь на 15 апреля неизвестный светящийся объект попал в объективы камер видеонаблюдения Вороновского дома-интерната в 15 км от Витебска, сообщают belnovosti.by.

В том, что именно сняли видеокамеры, мнения расходятся. Точного ответа пока ни у кого нет.

«Призрак» гулял по охраняемой территории с 00.30 до 05.00, иногда выходя за ее пределы. Чаще всего объект прогуливался у беседки и перекрестка. Движения у него были довольно резкими и прерывистыми.

Очевидцы, наблюдавшие за происходящим через камеры, хотели лично увидеть объект или снять его на телефон, но ничего из этого не вышло. Он был виден только на видеокамерах ночного наблюдения.


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