Под Витебском видеокамеры сняли привидение 14 4.05.2017, 13:23

5,989

В том, что именно зафиксировали камеры Вороновского дома-интерната, мнения расходятся.

В ночь на 15 апреля неизвестный светящийся объект попал в объективы камер видеонаблюдения Вороновского дома-интерната в 15 км от Витебска, сообщают belnovosti.by.

В том, что именно сняли видеокамеры, мнения расходятся. Точного ответа пока ни у кого нет.

«Призрак» гулял по охраняемой территории с 00.30 до 05.00, иногда выходя за ее пределы. Чаще всего объект прогуливался у беседки и перекрестка. Движения у него были довольно резкими и прерывистыми.

Очевидцы, наблюдавшие за происходящим через камеры, хотели лично увидеть объект или снять его на телефон, но ничего из этого не вышло. Он был виден только на видеокамерах ночного наблюдения.