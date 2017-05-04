Жители Гродно собирают деньги для отважного земляка 7 4.05.2017, 13:32

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Фото: tut.by

$199 собрали гродненчане на штраф Анатолия Мышкевича, вышедшего на одиночный пикет возле Гродненского облисполкома.

Ленинский суд Гродно оштрафовал Анатолия Мышкевича на 30 базовых величин (690 рублей) за то, что он вышел к облисполкому с плакатом «Не надо войны, чтобы истребить белорусский народ! Для этого существует белорусская медицина», передает «Свабода».

Основанием для того, чтобы стать с плакатом возле облисполкома, стала смерть его деда. «Скорая помощь» доставила 88-летнего мужчину в больницу, где его отказались принять, потому что он зарегистрирован в Минской области.

Анатолий Мышкевич рассказал, что после этого читал множество комментариев на различных сайтах, в которых люди возмущались решением суда и предлагали начать собирать деньги на его штраф.

«Потом мне конкретно написали люди в "Фейсбуке" и предложили помощь. Я не отказался. И вот за вчерашний день на мой счет прислали 398 рублей. Меня это очень поразило, я не ожидал такой человеческой солидарности от гродненцев. Понимаю, что сейчас ни у кого нет денег, но все же кто рубль, кто больше прислал, чтобы мне помочь. Мне присылают деньги люди, которых я никогда в глаза не видел. А сколько людей мне написали теплые слова соболезнований и поддержки! Я всем очень благодарен за такое человеческое отношение».

Деду Анатолия Мышкевича было 88 лет, у него почти по всему телу были большие отеки. В прошлом году он пролежал несколько дней в больнице, ему делали капельницы, уколы, и через некоторое время ему стало гораздо лучше. И вот на этот раз все повторилось, он попросту корчился от боли. Анатолий вызвал «скорую помощь», и его повезли в четвертую больницу Гродно. Но там врач отказался смотреть деда, который стонал от боли. В карточке старика было записано, что он зарегистрирован в Минской области. В результате пришлось ехать в другой госпиталь, но и там ситуация повторилась.

Мышкевич написал обращение к председателю Гродненского облисполкома и в управление здравоохранения с требованием принимать в больнице всех больных, доставленных «скорой», независимо от регистрации. А еще он требует, чтобы от занимаемой должности был освобожден чиновник, который издал указ № 344.

С плакатом Мышкевич стал около облисполкомом только с одной целью - привлечь внимание прессы и общественности к этой ситуации, чтобы дело стало гласным и не исчезло бесследно в чиновничьих кабинетах.

Сегодня Анатолий Мышкевич идет записываться на прием к председателю Гродненского облисполкома Владимиру Кравцову.