Путин привычно «включил дурачка» перед Меркель 5 Алексей Минаков, inforesist.org

4.05.2017, 13:38

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Фото: AFP

Вот только этим санкции не остановить.

Путин включил дурачка перед Меркель. Впрочем, как обычно.

«Эти территории Донбасса никто не отделял. Их отделяют сами украинские власти, организовывая всевозможного вида блокады. Там никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты. Просто киевские власти, по сути, изъяли из оборота национальную украинскую валюту – гривну».

Как киевские власти могли изъять что-то на территории, которую не контролируют из-за оккупации? Именно марионетки Кремля ввели рубль вместо гривны.

«Теперь что касается приватизации, или не приватизации, наоборот, огосударствления предприятий. Их никто не изымал у законных собственников… Людям не осталось ничего другого, как ввести временное управление».

Как раз взяли и изъяли все предприятия Ахметова. При чем тут блокада или не блокада — предприятия были, даже несмотря на военные действия, в управлении у одного собственника, а затем контроль над ними перешел не по моего желанию к другим лицам.

«Мы никогда не вмешивались в политическую жизнь других стран».

А как же последние выборы во Франции? Российский банк выдал многомиллионный кредит Марин Ле Пен, который она не возвратила, не говоря уже встрече с Путиным в Кремле за месяц до первого тура.

Можно отрицать очевидные факты и защищаться в словесных формулировках. Вот только этим санкции не остановить.

Политическая позиция Путина гробит экономические отношения между РФ и Германией, которые пять лет подряд имеют негативный тренд и щупают «дно».

Товарооборот между странами уменьшился на 35% с 2012 по 2015 год. Да и в 2016 году упал на 11,1% к 2015 году. Падает как российский экспорт в Германию, так и немецкий импорт в Россию.

И из-за агрессивной политики Путина предпосылок для улучшений пока нет. Они появятся только тогда, когда Кремль вернет аннексированный Крым Украине и заберет свои войска из Донбасса. Очевидно, это случится уже не при Путине.

Алексей Минаков, inforesist.org