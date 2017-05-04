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Пенсионерки о ценах: Пососи пальчик

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  • 4.05.2017, 13:41
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Тунеядцы в кабинетах довели белорусов до ручки.

Женщины пожилого возраста из поселка Гатово, что под Минском, рассказали «Радые Свабода», сколько денег тратят на лекарства и коммуналку, а также сравнивают прежнюю и нынешнюю жизнь:

«Им хорошо жить. А мы как были рабсила, так и есть. Так и остались. Я сегодня получила пенсию, пошла – только на одни лекарства от давления 35 рублей отдала. А мне еще от головной боли нужно взять, от суставов этих брать. За квартиру заплатишь. Все. Остальное – пососи пальчик, что тебе там остается. Так это я больше получаю, я на чермете работала, а есть вобще маленькие зарплаты и пенсии. Я не знаю как они живут. Так дорого все, свет дорогой, одна живу – почти 60 рублей. Однокомнатная у меня. На все идет почти 60 рублей. Раньше, когда начинается апрель месяц, молоко дешевеет, вся молочка дешевле. Приходит осень – все равно та же цена. А теперь каждый день все растет, каждый божий день. Вот пойдешь, cегодня взял, через два дня пришел – другая цена. Даже сегодня пойдешь – завтра уже другая цена. Не знаю, до чего мы дожили. Раньше булка хлеба – 20 копеек, и завтра, и через месяц та же цена. А теперь всего хватает в магазинах. А – шиш. На словах все хорошо, cкоро люди будут по $500 получать».


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