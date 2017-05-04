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«Крама» сыграет концерт вместе с российским гитаристом Сергеем Вороновым

  • 4.05.2017, 13:50
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Сергей Воронов
Фото: musecube.org

Легендарная группа дружит с гитаристом «Неприкасаемых» 1994 года.

5 мая в столичном Doodah King Bar группа «Крама» сыграет совместный концерт с российским гитаристом, участником групп «Группа Стаса Намина», «Лига блюза», CrossroadZ, «Неприкасаемые» и других Сергеем Вороновым.

«Этот концерт получился совершенно случайно, не было времени ни на нормальную подготовку, ни на рекламную кампанию, ― рассказал «Еврорадио» лидер «Крамы» Игорь Ворошкевич. ― Просто Сергей захотел приехать отдохнуть в Минске и спросил, будет ли какой концерт. Я сказал, что мы не планировали, но можно что-то сделать. И вот так, немного импровизационно договорились на этот концерт. Сначала будет выступление «Крамы», а потом Сергей Воронов исполнит вместе с нами свои четыре песни, включая «Diamond Rain», а также четыре-пять каких-нибудь стандартов. В конце мероприятия возможен джем».

Из-за отсутствия репетиций и недостатка времени на подготовку не планируется, что российский музыкант исполнит и какие-то «крамовские» песни, но такую вероятность Игорь Ворошкевич не отметает. «Крама» дружит с Сергеем Вороновым с 1994 года, когда тот «жюрил» белорусских музыкантов на московском фестивале «Поколение-94». Тогда «Крама» заняла первое место, а гитарист группы Сергей Труханович был признан лучшим гитаристом фестиваля.

Начало концерта в 20:00.


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