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В Сомали спецслужбы по ошибке застрелили министра

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  • 4.05.2017, 14:09
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Абдуллахи Шейх Абас

Министр общественных работ был самым молодым в новом кабинете.

Министр общественных работ Сомали 31-летний Абдуллахи Шейх Абас был застрелен сотрудниками служб безопасности, которые приняли его за вооруженного исламиста, сообщают власти страны.

Министр был убит в своей машине рядом с президентским дворцом в столице страны Могадишо.

В связи с ЧП президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед прервал свой визит в Эфиопию.

Аналитик Абдуллахи Абди рассказал ВВС, что подобные ошибки службы безопасности Сомали допускали и раньше - слишком высок уровень напряжения в стране, где власти борются с нападениями исламистов.

Убитый министр Абас вырос в лагере беженцев в Кении, в ноябре прошлого года он стал самым молодым министром в правительстве Сомали.

В феврале этого года в стране прошли президентские выборы, страну возглавил Мохамед Абдуллахи Мохамед. Президент распорядился провести тщательную проверку происшедшего.

Большая часть Сомали по-прежнему находится под контролем военизированной исламистской группировки «Аш-Шабаб», которую связывают с аль-Каидой.

Группировка «Аш-Шабаб», которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.


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