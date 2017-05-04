закрыть
4 мая 2017, четверг, 16:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики: Завтра ожидается до +22 градусов

  • 4.05.2017, 14:11
  • 3,187
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 5 мая пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по западной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, ночью по юго-западу возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 9-12. Днем - 12-18 градусов тепла, в южных районах - плюс 19-22, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим