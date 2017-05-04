Синоптики: Завтра ожидается до +22 градусов 4.05.2017, 14:11

3,187

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 5 мая пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по западной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, ночью по юго-западу возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 9-12. Днем - 12-18 градусов тепла, в южных районах - плюс 19-22, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.