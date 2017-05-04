Переход между станциями «Купаловская» и «Октябрьская» временно закрыли

Переход между станциями «Купаловская» и «Октябрьская» временно закрыли1
- 4.05.2017, 14:52
После полудня одному из пассажиров метро резко стало плохо в этом переходе.
Временно закрыт пешеходный перед между станциями «Купаловская» и «Октябрьская», сообщили tut.by в Минском метрополитене. Причина — смерть мужчины, которому резко стало плохо.
Примерно в 12.27 мужчине стало плохо в переходе. Почти час медики боролись за его жизнь, но безрезультатно. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кузьмин:
— Предполагается работа группы сотрудников правоохранительных органов. Просим пассажиров пользоваться переходом через общий вестибюль станций.
Погибшему было 80 лет, это минчанин. Точную причину смерти установят эксперты.