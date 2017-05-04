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Переход между станциями «Купаловская» и «Октябрьская» временно закрыли

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  • 4.05.2017, 14:52
Фото: tut.by

После полудня одному из пассажиров метро резко стало плохо в этом переходе.

Временно закрыт пешеходный перед между станциями «Купаловская» и «Октябрьская», сообщили tut.by в Минском метрополитене. Причина — смерть мужчины, которому резко стало плохо.

Примерно в 12.27 мужчине стало плохо в переходе. Почти час медики боролись за его жизнь, но безрезультатно. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кузьмин:

— Предполагается работа группы сотрудников правоохранительных органов. Просим пассажиров пользоваться переходом через общий вестибюль станций.

Погибшему было 80 лет, это минчанин. Точную причину смерти установят эксперты.


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