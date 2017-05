Стинг продает роскошную квартиру в Нью-Йорке за $56 миллионов 4.05.2017, 14:59

Стинг с супругой приобрели квартиру у Центрального парка Нью-Йорка в 2008 году.

Британский певец Стинг (настоящее имя Гордон Мэтью Томас Самнер), известный, помимо прочего, хитом Englishman in New York, выставил на продажу роскошную квартиру на берегах Гудзона. Цена двухэтажного пентхауса составит около $ 56 млн, сообщила в среду газета The Wall Street Journal (перевод – ТАСС).

Стинг с супругой Труди Стайлер приобрели квартиру у Центрального парка Нью-Йорка в 2008 году. Элитная недвижимость площадью 500 кв. м с двумя ванными комнатами и чудесным видом, открывающимся с высоты 16-го и 17-го этажей, обошлась паре в 27 миллионов долларов.

Затем в квартире был сделан изысканный ремонт: добавлены винтовые лестницы и камин в гостиной. «Нам выпал шанс создать уникальный дом для нашей семьи», — сообщила Стайлер в комментарии изданию.

По данным WSJ, решение о переезде было принято из-за того, что квартира у Центрального парка стала слишком тесна для большой семьи певца: 65-летний Стинг имеет шесть детей и четверых внуков.

За свою более чем 40-летнюю карьеру исполнитель получил более полусотни наград. В их число входит 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, «Золотой Глобус» за песню к фильму «Кейт и Лео», одна награда MTV Music Awards.

Он трижды номинировался на «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму». Стинг также получил именную звезду на «Аллее славы» Голливуда.

Певец является командором ордена Британской Империи, кавалером французского ордена Искусств и литературы и обладателем американской почетной награды центра искусств им. Джона Кеннеди.