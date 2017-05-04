Белорусы добились закрытия пропагандистской страницы кобринского музея Суворова 3 4.05.2017, 15:13

Сообщество размещало в интернете тексты черносотенских авторов.

Внимание пользователей белорусского фейсбука привлекла страница кобринского музея имени Суворова — один из тамошних сотрудников, ответственный за социальные сети, очень четко выражал свои политические взгляды от имени группы, пишет nn.by.

На странице музея в интернете он размещал сомнительные тексты черносотенских авторов, давал свои оценки словам украинских чиновников, писал, что Крым — российский, обличал «ложь свядомых».

Белорусское фейсбук-сообщество выразило свое возмущение жалобами на страницу — был причастен даже известный экономист Вадим Иосуб.

В результате страница была временно заблокирована — администраторы фейсбука направили владельцам запрос с просьбой подтвердить личность.

В самом музее журналистам сказали, что страницу в фейсбуке действительно вел один из сотрудников:

«Я пока сами публикации не видела, так как не углублялась в тему, а из них половину уже администрация сайта удалила, как я понимаю, — сказала директор музея Елена Бабенко. — Видно, это его — сотрудника — частная позиция была. С сотрудником будет разговор. Пусть предоставит мне материалы, что там размещалось, будем разбираться».