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Белорусы добились закрытия пропагандистской страницы кобринского музея Суворова

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  • 4.05.2017, 15:13

Сообщество размещало в интернете тексты черносотенских авторов.

Внимание пользователей белорусского фейсбука привлекла страница кобринского музея имени Суворова — один из тамошних сотрудников, ответственный за социальные сети, очень четко выражал свои политические взгляды от имени группы, пишет nn.by.

На странице музея в интернете он размещал сомнительные тексты черносотенских авторов, давал свои оценки словам украинских чиновников, писал, что Крым — российский, обличал «ложь свядомых».

Белорусское фейсбук-сообщество выразило свое возмущение жалобами на страницу — был причастен даже известный экономист Вадим Иосуб.

В результате страница была временно заблокирована — администраторы фейсбука направили владельцам запрос с просьбой подтвердить личность.

В самом музее журналистам сказали, что страницу в фейсбуке действительно вел один из сотрудников:

«Я пока сами публикации не видела, так как не углублялась в тему, а из них половину уже администрация сайта удалила, как я понимаю, — сказала директор музея Елена Бабенко. — Видно, это его — сотрудника — частная позиция была. С сотрудником будет разговор. Пусть предоставит мне материалы, что там размещалось, будем разбираться».


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