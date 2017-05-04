МИД Беларуси потребовал от Франции извинений за обыск хоккеистов 3 4.05.2017, 15:20

Нота была вручена послу Франции в Минске.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Беларуси:

«4 мая 2017 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь Дидье Канесс был вызван в Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

В ходе встречи заместитель Министра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительный протест белорусской стороны в связи с проведенным в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов, участвующих в Чемпионате мира по хоккею с шайбой, представителями правоохранительных органов Франции, имевшим место 3 мая 2017 года на железнодорожном вокзале «Париж Монпарнасс».

Белорусская сторона потребовала у французской стороны провести расследование данного инцидента, представить разъяснения, принести извинения, а также принять все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем».