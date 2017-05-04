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Девушка с флагом

  • 4.05.2017, 15:30
Наталья Папкова
Фото: «Радыё Свабода»

Большинство белорусов запомнили Наталью Папкову после Марша рассерженных белорусов в Минске.

За это время активистку успели окрестить «брестской Жанной Д’Арк», а сама Наталья уже успела поплатиться за свою смелость «сутками» и даже трехдневным заточением в психиатрическую больницу.

В перерыве между очередными «сутками» брестская активистка оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и «Молодой Беларуси» Наталья Папкова успела дать интервью изданию «Свободные новости плюс».

— Льстят комплименты?

— Если учитывать, как закончила свою жизнь Жанна Д’Арк, то не очень… Мои же давние друзья и знакомые чаще называют Кастусем Калиновским в юбке!

— Наталья, недавно вы возглавили Брестское отделение оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада». Что успели сделать?

— Почти все время общалась с людьми и прессой, чтобы воплотить в жизнь намеченное.

— Во время последних акций появилось много новых лидеров…

— В такой стране, как Беларусь, очень важно количество тех, кто может противостоять системе. Поэтому, чем больше лидеров, тем лучше. Особенно это касается небольших городов. И лучше, чтобы их выдвигала народная среда, а не политические партии. Правда, выступить перед большим количеством людей, проявить себя решаются немногие... Лично я воспользовалась таким моментом, после чего меня и стали узнавать.

— Зато расплатой стало заточение в психиатрическую клинику — это не останавливает?

— Мне кажется, власти в итоге заработали себе лишнюю головную боль — я ведь держала три дня голодовку, обо мне написали почти все независимые СМИ… Когда выходила, доктор попросил ничего не рассказывать журналистам и даже своему адвокату.

— Как реагировал медперсонал?

— Мне не прописывали никаких лекарств, просто тупо держали в лечебнице с вечера пятницы до утра понедельника, чтобы не попала на акцию в Бресте. По реакции медиков было понятно: они знают, почему я там нахожусь. Некоторые отнеслись с сочувствием, уговаривали меня хоть что-нибудь съесть.

— Уже в изоляторе, куда вас водворили по решению суда, вы также показали стальной характер — требовали кипятильник, писали жалобы. Это врожденное?

— Я никогда не боялась действовать, но вот выступать в открытую было тяжело. А лет пять назад как прорвало: ввязалась в политику, и пошло-поехало… Сложа руки не сидела.

— Что запомнилось больше всего?

— Года два назад, уже не помню по каким причинам, не получалось поехать в Минск на День Воли. Но не пропадать же празднику! Поэтому решила устроить его в родном городе. Две ночи шила бело-красно-белые ленты, которые потом раздавала прохожим. И, надо сказать, брестчане с большим энтузиазмом встретили инициативу.

А еще были выборы, работа наблюдателем, сбор подписей… Теперь вот протесты.

— Они сошли на нет или просто затихли?

— Просто ждут своего времени. Люди пишут и спрашивают, когда в Бресте будут следующие митинги и шествия. Проблема ведь не решена, а значит, протестный потенциал лишь нарастает.


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