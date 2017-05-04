Прибыль Facebook выросла на 76% 4.05.2017, 15:35

Число пользователей социальной сети достигло почти двух миллиардов человек.

Доходы интернет-концерна Facebook вновь резко увеличились. За первый квартал текущего года выручка концерна составила 8,03 млрд долларов, а чистая прибыль - 3,06 млрд, сообщил Facebook в корпоративной отчетности в среду, 3 мая. Это означает, что в годовом исчислении эти показатели увеличились соответственно на 76 и 49 процентов, пишет «Немецкая волна».

«У нас был хороший старт в 2017 году», - констатировал глава концерна Марк Цукерберг. Количество пользователей Facebook также резко выросло, достигнув почти 2 млрд человек (1,94 млрд). При этом 1,28 млрд из них заходят в социальную сеть ежедневно. В первом квартале 2016 года социальной сетью Facebook пользовались 1,65 млрд человек, из них ежедневно - 1,09 млрд.

Несмотря на хорошие квартальные показатели, акции Facebook упали почти на 2,5 процента. Аналитики связывают это с ожиданием еще более высоких прибылей.

Большую часть выручки (7,83 млрд долларов) Facebook получил за счет рекламы.