«Немецкая волна»: Власти Беларуси в панике, события - по замкнутому кругу 4.05.2017, 15:45

День свободы прессы в Беларуси отметили выставкой о последствиях журналистики.

В среду, 3 мая, во Всемирный день свободы прессы в белорусской столице открылась документальная мультимедийная выставка «Март 2017: журналистика и последствия», организованная по инициативе минского пресс-клуба. Команда клуба и куратор выставки, известный белорусский фотограф Андрей Ленкевич пригласили коллег и всех желающих вспомнить и обсудить события, происходившие в стране в последние два с половиной месяца, «Немецкой волны».

На открытии выставки "Март 2017: журналистика и последствия", 3 мая

В этот период по всем регионам Беларуси прокатилась волна социальных протестов, которые государственные СМИ замалчивали. На выставке представлены видео, фотографии и сканы самых разных материалов, подготовленных журналистами белорусских негосударственных масс-медиа и их зарубежными коллегами. Рискуя быть арестованными, они делали свою работу, чтобы о происходящем узнали в Беларуси и в мире. Об этом и о корпоративной солидарности рассказывает экспозиция, на открытие которой пришли преимущественно сами журналисты.

Цеховая солидарность журналистов

Наверное, впервые белорусские журналисты почувствовали себя настоящей четвертой властью, отметила во вступительном слове председатель пресс-клуба Юлия Слуцкая.

«Первое, о чем хотелось рассказать, - это цеховая солидарность. В течение нескольких месяцев в Беларуси были арестованы 120 журналистов и около десяти блогеров, которых продолжают задерживать и сейчас. Многие были избиты, оштрафованы, наказаны административным арестом. Это то, о чем нельзя молчать», - подчеркнул куратор выставки Андрей Ленкевич.

Куратор выставки Андрей Ленкевич и искусствовед Оксана Жгировская

Экспозиция демонстрирует, что в Беларуси работают две категории журналистов, продолжает Ленкевич. Официальные СМИ не замечают протестов и проблем протестующих. Негосударственные и те, кого здесь принято называть независимыми журналистами, рассказывают о событиях, несмотря на задержания, аресты, избиения и штрафы. Выставка объясняет, как трудятся журналисты и в каких условиях им приходится все это делать.

Cтримы, онлайны, таймлайны и визуализация данных

«В то время как некоторые белорусские политики и общественные деятели застряли в 90-х прошлого столетия, у нас тут стримы, дроны, онлайны, таймлайны. Мы умеем работать и очень хотим, чтобы Беларусь была нормальной страной 21 века», - отмечает замглавного редактора агентства БелаПАН Андрей Александров.

Ленкевич как куратор выставки он включил в экспозицию исключительно, по его выражению, важные для понимания ситуации стримы, которые транслировали на всех возможных платформах и во всех соцсетях журналисты радио «Свобода» из разных точек Минска и из регионов. Выставка также показывает стихийное взаимодействие редакций разных СМИ, ретранслировавших новости и дополнявших информацию, используя сообщения в соцсетях, а также визуализируя данные правозащитников о задержаниях и арестах.

Фотография с дрона, размещенная на портале tut.by

Один кадр - и все ясно

За эти два месяца, говорит Ленкевич, стало понятно, что разговоры о том, что якобы блогеры - не журналисты, не уместны. Во время последних событий в Беларуси они были на острие, рассказывая о том, о чем еще не сообщали журналисты. Аресты и штрафы стали своеобразной оценкой властей работы всех, кто показывал белорусскую реальность.

«Опубликованное на сайте радио «Свобода» фото пожилого человека, которого задерживает милиция, стало символом того, что происходит, символом бессмысленности и жестокости действий сотрудников милиции. Просто один кадр - и все ясно», - комментирует куратор выставки свой выбор экспонатов.

По его выражению, после таких снимков уже невозможно утверждать, что людей не били, не задерживали, что дубинки якобы не расчехляли или что вышедшие на улицы люди - сплошь бандиты и радикалы, пьяные и все подряд ругающиеся матом.

Презентация мультимедийных экспонатов выставки

Власти Беларуси в панике, события - по замкнутому кругу

«На выставке можно увидеть то, что стыдливо замалчивают государственные СМИ, и то, что характеризует белорусскую систему. Представленные здесь экспонаты выглядят как пазлы, складывающиеся в картину настроения белорусской власти, и я вижу, что она - в панике. Власти боятся всего: любого активного человека и даже надписи на стене», - делится впечатлениями автор стрит-арт проекта Signal Олег Ларичев, отсидевший недавно пять суток ареста за так и не доказанную причастность к появляющимся в Минске граффити с изображением белорусских чиновников.

У искусствоведа Оксаны Жгировской экспозиция вызывает ассоциацию с ее лентой в Facebook: «Есть ощущение цикличности происходящего в Беларуси, невозможности вырваться из замкнутого круга повторяющихся событий - выборы-протесты-репрессии. Если у меня есть персональный выход из замкнутого круга (можно перестать листать новостную ленту и почитать книгу), то у страны, похоже, пока никакого выхода нет».

Эта выставка важна для будущего, ее экспонаты помогают прейти от эмоциональной реакции на происходящее в Беларуси к осмыслению того, что произошло, добавляет Вадим Можейко, эксперт по культуре минского Либерального клуба.

А Андрей Лаврухин, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Петербурге, видит в событиях в Беларуси пробуждение гражданского общества и, прежде всего, обывателя. И это видно по тому, что именно представлено на выставке «Март 2017: журналистика и последствия».