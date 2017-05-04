закрыть
4 мая 2017, четверг, 16:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Макрон подал в суд на Ле Пен за распространение слухов

  • 4.05.2017, 15:48
Фото: Getty Iamges

Прокуратура Парижа уже начала предварительное расследование по данному иску.

В интернете появились сообщения, что у Макрона якобы есть счет на Багамских островах

Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон подал в суд на свою соперницу Марин Ле Пен за распространение слухов об офшорном счете лидера движения «Вперед» в банке на Карибах. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Le Monde. Прокуратура Парижа уже начала предварительное расследование по данному иску. Ле Пен упомянула данную информацию во время предвыборных дебатов, которые состоялись 3 мая.

Сам Макрон данную информацию опроверг этим утром.

«У меня нет счета в банке на Багамских островах. У меня никогда не было счетов в каких-либо офшорах», — цитирует слова кадндидата France Inter.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим