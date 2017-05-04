Макрон подал в суд на Ле Пен за распространение слухов 4.05.2017, 15:48

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Прокуратура Парижа уже начала предварительное расследование по данному иску.

В интернете появились сообщения, что у Макрона якобы есть счет на Багамских островах

Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон подал в суд на свою соперницу Марин Ле Пен за распространение слухов об офшорном счете лидера движения «Вперед» в банке на Карибах. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Le Monde. Прокуратура Парижа уже начала предварительное расследование по данному иску. Ле Пен упомянула данную информацию во время предвыборных дебатов, которые состоялись 3 мая.

Сам Макрон данную информацию опроверг этим утром.

«У меня нет счета в банке на Багамских островах. У меня никогда не было счетов в каких-либо офшорах», — цитирует слова кадндидата France Inter.