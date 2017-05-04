Минский таксист во время поездки с пассажиром смотрел сериал 5 4.05.2017, 16:06

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Водитель не только смотрел сериал, но успевал звонить по телефону и вести машину.

Не успела утихнуть, продолжится и вновь утихнуть история про таксиста, который за поездку в десять километров взял с минчанки 63 рубля, как таксисты вновь удивили: во время движения водитель службы такси смотрел сериал, пишет tut.by.

Девушка не стала комментировать действия таксиста, а просто опубликовала фото процесса, добавив лишь, что попутно водитель решал свои вопросы по телефону. На снимке видно, что у таксиста на лобовом стекле расположено удерживающее устройство с планшетом, на котором видны кадры сериала.

Напомним, что, согласно действующим правилам дорожного движения, водитель обязан обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров. Кроме этого, водителю запрещено выполнять действия, которые отвлекают его от управления транспортным средством.

В диспетчерской службе, водитель такси которой осуществлял перевозку, отметили, что к ним по этому поводу никто не обращался. Действия пассажира в таких случаях просты — попросить водителя выключить устройство или же позвонить в диспетчерскую и сообщить данные водителя.

— По фото мы, к сожалению, не смогли опознать водителя. Но хотели бы провести с ним разъяснительную беседу. Поэтому, если пассажирка захочет, просим ее обратиться к нам в службу. Такие действия водителя недопустимы. Одно дело, когда таксист смотрит видео на стоянке, ожидая заказа. И совсем другое, если позволяет себе это при пассажире.