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Мировые цены на продукты падают

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  • 4.05.2017, 16:25
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А в Беларуси постоянно растут.

Мировые цены на продовольственные товары упали в апреле на фоне прогнозируемого сохранения предложения многих основных продуктов питания.

Как сообщили «Ежедневнику» в ФАО, Индекс продовольственных цен составил в апреле 168 пунктов, снизившись на 1,8% по сравнению с мартовским показателем, хотя и остался на уровне на 10% выше, чем год назад.

Индекс цен на сахар снизился на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку увеличение экспортных поставок из Бразилии совпало с сохраняющимся низким глобальным импортным спросом.

Индекс цен на растительное масло ФАО упал на 3,9% в течение месяца, что было связано с ослаблением спроса на пальмовое масло и ожиданиями хорошего урожая и обильных посадок сои в Южной и Северной Америке.

Индекс цен на зерновые также снизился на 1,2% в апреле, что было вызвано снижением цен на пшеницу, несмотря на укрепление мировых цен на рис.

Индекс цен на молочные продукты упал на 3,3%, поскольку производство в Северном полушарии достигло пикового сезонного уровня. Это привело к снижению опасений в связи с доступностью сырья в краткосрочной перспективе.

Напротив, индекс цен на мясо ФАО вырос на 1,7%, поскольку цены на свинину прореагировали в ответ на твердый внутренний спрос в Европейском союзе и увеличение продаж в Китае.

Кукуруза наступает, пшеница отступает

ФАО обновила свои глобальные прогнозы по производству зерновых на 2017 год, которые в настоящее время указывают на вероятное сокращение производства на 0,4% по сравнению с 2016 годом, даже если потребление вырастет примерно на 1%.

В новом прогнозе указывается на то, что соотношение запасов к потреблению зерновых в 2017-2018 годах снизится до 25,8%, что по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, но немного ниже уровня текущего сезона.

Новый глобальный прогноз по производству зерновых был пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с апрельским прогнозом, так как повысились прогнозы на урожай кукурузы в Бразилии по сравнению с более ранними оценками до 1054 млн тонн. Прогнозируемый мировой объем производства риса оставался стабильным на уровне в 506 млн тонн. Прогноз по производству пшеницы в 740 млн тонн также остался неизменным, поскольку ожидаемое снижение производства в Австралии, Канаде, Российской Федерации и Соединенных Штатах будет компенсировано ростом производства в Европейском союзе, Индии и Марокко.

Что касается потребления в 2017-2018 годах, то ожидается, что обильный урожай кукурузы и другого фуражного зерна будет способствовать более активному их использованию в качестве кормов для животных в Китае и Южной Америке, тогда как потребление риса, как ожидается, вырастет на 1,2% в результате увеличения доли его потребления в рационе питания.

По прогнозам, глобальные запасы на конец сезонов в 2018 году почти сравняются с уровнем на момент открытия сезонов, хотя их состав несколько изменится. Запасы пшеницы увеличатся на 3,3%, достигнув новой рекордной отметки в 247,6 млн тонн, главным образом, за счет Китая, который, с другой стороны, сократит накопленные запасы фуражного зерна почти на 20,5 млн тонн.

По прогнозам, международная торговля пшеницей и фуражным зерном будет сокращаться в натуральном выражении, тогда как товарооборот риса увеличится, чему будет способствовать высокий спрос на Ближнем Востоке и в Африке.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, с начала года цена на основной белорусский продукт – (картошку выросла на 42% https://charter97.org/ru/news/2017/4/6/246015/).


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