«Простыя словы» Дмитрия Войтюшкевича 4.05.2017, 16:37

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Известный певец и композитор написал книгу путевых заметок.

В очереди на границе, лежа под сломанным автомобилем, в кабине далекой фуры Дмитрий записывал обо всем: что интересует, беспокоит и вдохновляет. О собственных президентских амбициях и диету Помидорова, о первой любви и опыте собственного хуторянства, о Белостоке и Вильнюсе, о светлом будущем и темные закоулках души музыканта, пишет novychas.by.

«Меня удивило как из слов, из разговоров, понемногу сложилась небольшая, но книжечка, - говорит Дмитрий Войтюшкевич. - И для меня это тоже, может, не такое большое, как океан или Неман, но чудо».

Редактором книги выступил культуролог и колумнист Максим Жбанков. Предисловие написал Владимир Некляев, а иллюстрировала книгу художница Ева Гилевич. Книга вышла в издательстве «Логвинов».

Автор представит «Простыя словы» 16 мая в минском магазине «Логвинов» (Независимости 37а) и подпишет всем желающим экземпляры книги. Начало в 19.