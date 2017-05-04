Вячеслав Сивчик объявил голодовку 1 4.05.2017, 16:55

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Вячеслав Сивчик

Фото: charter97.org

Сегодня минский суд арестовал оппозиционного политика на 15 суток.

Судья Центрального суда Минска Михаил Хома арестовал лидера движения «Разам» Вячеслава Сивчика на 15 суток, передает «Свабода».

В своем последнем слове политик заявил, что объявляет голодовку против условий содержания в тюрьме на Окрестина.

Сивчика задержали 3 мая, и ночь до суда он провел в тюрьме на Окрестина. Политика обвинили в повторном в течение года участии в несанкционированном массовом мероприятии. Поводом стало его участие в акции солидарности с незаконно арестованным одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и другими белорусскими политзаключенными 1 мая. Свидетели-милиционеры в суде заявили, что Сивчик кричал в микрофон «Жыве Беларусь!» и «Баста».

Статкевич и его жена Марина Адамович пришли на суд над Сивчиком, чтобы выразить свою солидарность с ним.