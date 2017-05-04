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На зампреда Молодечненского райисполкома завели уголовное дело

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  • 4.05.2017, 17:32
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Чиновнику грозит до 10 лет заключения.

Возбуждено уголовное дело в отношении одного из зампредов Молодечненского райисполкома. По версии милиции, он «подсказал» предприятиям района купить кормовые добавки у определенного поставщика. Подробности tut.by сообщили в УВД Миноблисполкома.

Весной и летом 2016 года сельхозпредприятия района покупали импортные кормовые добавки у коммерческой структуры. Такое указание они получили из исполкома.

Из материалов проверки следует, что такое решение зампред принял в интересах своего друга. Этот знакомый — бывший директор агрофирмы «Лебедево». Он сейчас фигурант нескольких уголовных дел о коррупции, в том числе за продвижение интересов коммерческой фирмы сына.

Именно этой структуре, полагает милиция, своим указанием помог чиновник. И предприятия выполнили «разнарядку», при этом был нарушен порядок госзакупок и не проведена сертификация.

«По имеющимся в БЭП сведениям, цены закупаемого импортного товара были не только необоснованно завышены по отношению к реальной стоимости, но и существенно превышали ценовую категорию аналогичных добавок отечественного производства», — рассказал врио начальника управления БЭП УВД Михаил Герчик.

В целом, на добавки предприятия потратили больше миллиарда рублей «старыми». Ущерб от этих сделок будет подсчитан во время расследования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкция статьи — от 3 до 10 лет.


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