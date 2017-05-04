Владимир Копать: Много раз пересматривал гол шведам, но один нюанс заметил лишь спустя 15 лет 3 4.05.2017, 17:00

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Владимир Копать

Экс-защитник сборной Беларуси по хоккею рассказал о предстоящем чемпионате мира и хитрости Льюиса.

Владимир Копать поделился своими воспоминаниями, планами на будущее и прогнозами в интервью сайту pressball.by.

- За что, по-вашему, сборная Беларуси будет бороться на чемпионате мира?

- Хотелось бы, чтобы команда попала в плей-офф и показала при этом добротную игру. А как получится — посмотрим. Чемпионат мира — скоротечный турнир, для достойного результата должно сойтись много факторов именно в эти две недели.

- Неубедительные результаты команды в матчах Евровызова не смущают?

- Этот турнир с чемпионатом мира не имеет ничего общего. Наверняка тренерский штаб пробовал какие-то новые схемы в ущерб результату, потому как нужно было определяться с составом. Особого внимания этим результатам я не уделял, хотя игры смотрел.

- Кого считаете лидером нынешней сборной?

- Любой игрок может стать лидером, но на чемпионате мира должна здорово сыграть вся команда. Лишь коллектив определяет результат. Не может быть такого, чтобы один человек вытащил команду на какое-то высокое место. От нашей сборной жду в первую очередь хорошей коллективной игры.

- А какие позиции вызывают наибольшие опасения? Давайте пройдемся по каждой и начнем с вратаря. Одобряете ставку на Лаланда и отсутствие Мильчакова?

- Вратарская позиция вызывает определенные вопросы. Лаланд не играл в КХЛ, но перед чемпионатом мира получил практику в сборной. Повторюсь, нас ожидает скоротечный турнир, на котором сильнейшим звеном может оказаться тот игрок, на которого поначалу никто не рассчитывает. А по поводу игнорирования Мильчакова... В команде есть два тренера, которые отвечают за вратарей, и только они могут объяснить это решение.

- Согласитесь, что защита выглядит убедительнее, чем год назад, пусть и без Стасенко?

- Не могу сказать, что у меня есть какие-то вопросы по защитной линии. Если тренеры в последний момент отцепляют Стасенко, то делают это не просто так. Наверняка был проведен анализ матчей Евротура, взята во внимание статистика Николая по ходу сезона... Тот же Павел Воробей наверняка заслужил место в составе, если ему доверяют тренеры. Да, у Фальковского хорошая статистика в ECHL, но не стоит забывать и про Ника Бэйлена. Он тоже мог пополнить ряды сборной, но тренерский штаб решил обойтись без него.

- А как относитесь к отчислению Андрея Степанова?

- Со стороны тяжело ответить, почему такое произошло. Ни один тренер не станет рыть себе яму выводом из состава сильных игроков, коим, без сомнения, является Степанов. Значит, предпосылки были. Чемпионат мира расставит все местам.

- Есть мнение, что если бы не история с белорусским паспортом, у Платта сейчас были бы реальные шансы сыграть на ОИ-2018 за "безэнхаэловскую" сборную Канады. Разделяете позицию?

- Для подобных рассуждений нужно отмотать время лет на десять назад. Он приехал в Минск зеленым новичком из АХЛ, которого никто не знал. По итогам первого сезона в "Динамо" статистика у Джеффа была не впечатляющая, но ему дали шанс и оставили в команде. Смог бы он играть на том уровне, который имеет сейчас, если бы не прошел через "Динамо"? Я не уверен в этом.

- Вам не кажется, что у Льюиса возникают трудности в общении с игроками? Например, он критикует Костицыных, а старший из братьев в ответ ставит под сомнения работу штаба с большинством…

- Нужно исходить из опыта Льюиса и учитывать, сколько он проработал тренером на самом большом уровне. На руках Дейва не хватает пальцев, чтобы надеть все перстни, которые он завоевал с "Детройдом". Льюис не просто тренер, а хитрый тренер, который знает, кого и когда нужно покритиковать или похвалить.

- Вам посчастливилось выступать за сборную в годы ее лучших достижений: в дружине Крикунова, занявшей четвертое место на ОИ-2002, и команде Хэнлона, замкнувшей шестерку сильнейших на ЧМ-2006. У вас есть ощущение, что нынешняя сборная не ровня тем, что были 10-15 лет назад?

- Наверное, некорректно сравнивать нынешнюю команду со сборными предыдущих созывов. Каждый коллектив стремится к своему лучшему результату на чемпионате мира, и никто не может загадывать, какой он будет. Мировое первенство пройдет и покажет, на каком уровне мы сейчас находимся.

- Учитывая недавние успехи молодежных команд, можно ли говорить о том, что ситуация с детско-юношеским хоккеем улучшается?

- Можно. Второй год работает центр в Раубичах, система дает результаты: наши сборные играют в элитных дивизионах. Но для того, чтобы развиваться дальше, нужно многое сделать. Одной федерации очень тяжело тащить на себе такой финансовый груз.

Когда я пришел работать в центр, то сразу сказал, что у нас есть перспективные игроки. За примерами далеко ходить не надо. Егор Шарангович и Павел Воробей уже постучались в двери национальной сборной. Есть ребята на подходе — Максим Сушко, Игорь Мартынов, Влад Еременко… Это поколение, которое последнее время работает в центре. Большая его часть имеет все шансы попасть на драфт в НХЛ, чего у нас уже давно не случалось.

- Максим Сушко говорил про вас так: "В тихом омуте черти водятся — это про Владимира Николаевича. Вроде спокойный человек, который часто шутит, но если разозлить — никто не спасется". Вас легко вывести из себя?

- Нет. Для этого должны быть серьезные предпосылки.

- Бывало такое?

- Конечно. Но это редкие случаи, о которых не хочется говорить.

- Со стороны кажется, что вы с Файковым отлично дополняете друг друга. Юрий Александрович постоянно на эмоциях, а вы производите впечатление спокойного человека.

- Бывало, что приходилось успокаивать главного тренера. Ничего страшного в этом нет, ведь у людей могут быть разные характеры. Когда встряхнуть ребят было необходимо, эмоциональность Юрия Александровича играла очень хорошую роль. Бывало, конечно, и такое, что мне после Файкова приходилось успокаивать ребят.

- Когда вы были молодым хоккеистом, то не всегда соглашались с тренером. Например, с Андреем Михайловичем Сидоренко как-то поговорили на повышенных тонах так, что он хотел лишить вас премии. А в отношении вас молодые ребята когда-нибудь позволяли повышать голос?

- В любом человеке в первую очередь я люблю искренность, порядочность, доброту и правоту. Если я не прав и молодой игрок говорит мне об этом, то всегда извинюсь и попрошу прощения. Кстати, только в этих случаях я горячился по молодости, но черту никогда не переступал. Тоже самое хочу сказать и про подопечных. За период работы со мной переходить за черту они себе не позволяли. Да, были эмоциональные разговоры, но без них в хоккее не обойтись.

- После выхода юниорской сборной (U-18) в элитный дивизион вы сказали, что прежде не работали в таких экстремальных условиях. А как вам работать эффективнее: в напряженном режиме или по ровному графику, без лишней спешки?

- Конечно, второй вариант. Взять хотя бы молодежную сборную, с которой мы работали шесть месяцев до старта чемпионата мира. Тренерам был известен каждый игрок, мы знали все сильные стороны ребят и то, что следуют подтянуть. В таком графике работать и спокойнее, и эффективнее.

- В 2012-м вы говорили, что еще не готовы к самостоятельной работе. Судя по тому, что в новом сезоне будете помогать Андрею Скабелке в "Авангарде", ваше мнение за пять лет не изменилось?

- Совершенно верно. Начну с "Авангарда", а дальше посмотрим.

- Скабелка уже очертил ваш круг обязанностей?

Буду работать с защитниками и помогать молодым игрокам развиваться. Эта работа не нова для меня — давно в нее окунулся и знаю все нюансы.

- Что стало с вашим автомобилем Hyundai Santa Fe, который вы купили за премию после ОИ-2002?

- Долго на нем ездил, но два года назад решил продать. Пересел на Toyota Land Cruiser Prado 120.

- У вас уже миллион раз спрашивали про ту игру со шведами. Есть что-то такое, чего никогда не рассказывали?

- Когда в последний раз пересматривал тот голевой эпизод, то понял, почему шайба поменяла траекторию полета. После моего броска она попала в клюшку шведского защитника. Именно из-за этого шайба залетела в ворота. Много раз видел гол, но такой нюанс заметил лишь спустя 15 лет.