Литовские компании вновь надеются заработать на белорусских нефтяных грузах 2 4.05.2017, 16:48

2,634

В первом квартале этого года потоки нефти из Беларуси сократились на 68%.

Поскольку Минск и Москва в апреле договорились восстановить прежние объемы поставки нефти в Беларусь, то литовские компании, занимающиеся перевозкой и погрузкой нефтепродуктов, ощущавшие нехватку грузов, сейчас надеются на их рост. Главы литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai и оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta говорят, что надеются на рост с мая.

«По данным Lietuvos gelezinkeliai, поставки российской нефти Беларуси начались с середины апреля. Между Россией и Беларусья достигнуто соглашение о распределении 24 млн. тонн нефти между белорусскими НПЗ. С учетом этого можно предположить, что в ближайшее время должны начать везти нефтепродукты в направлении Клайпеды», - сказал BNS глава дирекции грузоперевозк Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас (перевод - Charter97.org).

По его словам, хотя в первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, потоки нефти из Беларуси сократились на 68%, однако в апреле, по сравнению с маем, они выросли на 14%. Однако, он отмечает, что объемы пока не достигли прежних показателей перевозок.

Ранее по железной дороге через Литву грузы отправляли Мозырский и Полоцкий нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из Беларуси. Как сообщил BNS представитель железнодорожной компании Мантас Дубаускас, сейчас ожидается рост грузов Мозырского НПЗ.

Оператор терминала нефтепродутов Klaipedos nafta также ожидает оживления погрузок белорусской продукции, однако глава компании Миндаугас Юсис не прогнозирует, восстановят ли прежний грузопоток из Беларуси.

В начале апреля, как Lietuvos gelezinkeliai, так и Klaipedos nafta утверждали, что ищут альтернативы грузам с востока. Тогда Лазаускас сообщил BNS, что положение плохое, поскольку наиболее прибыльные нефтяные грузы из Беларуси почти не двигались в литовском направлении. Компания пыталась компенсировать потери более дешевыми местными грузами - щебнем, зерном.

После того, как в июле прошлого года России более чем на треть, а в октябре - еще на 15% сократила поставки нефти Беларуси, сократились и потоки нефтепродуктов белорусских заводов, следующие транзитом через Литву. Странам вновь удалось договориться лишь в апреле этого года.