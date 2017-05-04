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Посол Украины об учениях «Запад-2017»: Я россиянам не доверяю

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  • 4.05.2017, 17:07
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Путин может оставить российский военный контингент в Беларуси, вопреки всем публичным заявлениям.

Новый посол Украины в Беларуси Игорь Кизима первое после вручения верительных грамот интервью дал «Радыё Свабода».

- В Украине много высказываются о планах проведения в Беларуси российско-белорусских учений «Запад-2017» с использованием более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат. В частности глава Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов говорил об угрозе российских сил, который прибудут в Беларусь, для Украины. Петр Порошенко получил заверения от Лукашенко, что с территории Беларуси военной агрессии в отношении Украины не будет. Можно сказать, что на этом тема исчерпана?

- Да, на эту тему было сделано заявление во время встречи Лукашенко с Петром Порошенко на Чернобыльской АЭС. Очевидно, разговор был там во время первой части их встречи 26 апреля; они обсуждали этот вопрос на Чернобыльской атомной станции, когда беседовали первый раз в таком формате.

Вопросы безопасности действительно присутствовали на встрече, и те заверения, которые дал правитель Беларуси, очевидно, удовлетворили нашего президента, и он публично об этом объявил.

Если же хотите мою личную мнение на этот счет, то я скажу, что со времени, как приехал сюда, я беседовал со многими представителями дипломатического корпуса, некоторыми экспертами о том, что это и для чего здесь будет происходить.

С моей точки зрения, проблема здесь не в Беларуси. Как специалист, который имел отношение к первым событий, связанных с агрессией России против Украины, я убежден, что здесь главный вопрос – насколько Россия может придерживаться своих слов.

Если Россия теперь говорит, что она привезет сюда свои войска и вывезет их отсюда, то я скажу на это словами Станиславского, что я в это, возможно, не верю. Это скорее вопрос в адрес России. Но я россиянам не доверяю. Ведь с самого начала агрессии против Украины с их стороны была сплошная ложь, дезинформация, и то, что мы имеем сейчас, - это ситуация, созданная полностью из-за того, что Россия вела себя некорректно, неправильно.


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