10 звезд, чьи предки оказались куда более известными 2 4.05.2017, 17:40

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Самые любопытные генеалогические связи звезд.

Эти люди ежедневно купаются в лучах славы и, пожалуй, зачастую даже устают от нее. Трудно поверить, но их предки еще более знамениты, чем они.

AdMe.ru разобрался в родословной звезд и собрал самые любопытные генеалогические связи селебрити.

Бейонсе и Густав Малер

Фото: Jim Smeal/BEI/REX/Shutterstock / A. Dupont, N.Y.

Оказывается, у Бейонсе есть австрийские корни: она состоит в родстве с известным австрийским композитором и дирижером XIX в. Густавом Малером.

Теперь понятно, откуда у певицы такая музыкальная одаренность.

Синди Кроуфорд и Эрнест Хемингуэй

Фото: Matt Baron/REX/Shutterstock / pixabay

Супермодель действительно связывает родство со знаменитым писателем. У Кроуфорд вообще довольно богатая родословная: недавно модель узнала о том, что состоит в родстве с самим Карлом Великим!

Роберт Паттинсон и граф Дракула

Фото: Summit Entertainment / Neura Magazine

У Роберта Паттинсона, сыгравшего вампира Эдварда в саге «Сумерки», действительно есть «вампирское» прошлое. Актер состоит в родстве с Владом III Цепешем, также известным как Влад Дракула, — прототипом персонажа романа «Дракула».

Теперь мы уверены: лучше Паттинсона сыграть роль Эдварда Каллена не смог бы ни один актер.

Джордж Клуни и Авраам Линкольн

Фото: David Fisher/REX/Shutterstock / Alexander Gardner

Известный актер и национальный герой Америки Авраам Линкольн связаны родственными узами, пусть и отдаленными. Их родство идет от женщины по имени Люси Хэнкс, которая приходилась Линкольну бабушкой по материнской линии.

Джонни Депп и королева Елизавета II

Фото: Arnold Wells / Tim Rooke/REX/Shutterstock

Оказывается, голливудский красавчик состоит в родстве с самой английской королевой, и оба они являются потомками короля Эдуарда III. Выяснить родство удалось благодаря исследованию BBC.

Брук Шилдс и король Франции Генрих IV Наваррский

Фото: Picture Perfect/REX/Shutterstock / Web Gallery of Art

Недавно модель выяснила, что у нее в предках — сам великий Генрих Наваррский, основатель королевской династии Бурбонов.

Вот так. А мы-то гадаем, откуда у Брук столько царственной грации и аристократичности.

Бенедикт Камбербэтч и король Англии Ричард III

Фото: Mark Von Holden/REX/Shutterstock / National Portrait Gallery, London

Камбербэтч является потомком Ричарда III — последнего из Плантагенетов, того самого, о котором слагал пьесы Шекспир.

Совпадение ли, но в сериале «Пустая корона: война роз» Бенедикт играет именно короля Ричарда. Интересно, каково это — вживаться в роль своего великого предка?

Мадонна, Селин Дион и герцогиня Корнуольская Камилла (Паркер)

Фото: Broadimage/REX/Shutterstock / MediaPunch/REX/Shutterstock / Tim Rooke/REX/Shutterstock

Обе певицы — Мадонна и Селин Дион — состоят в родстве со второй супругой принца Чарльза Камиллой Паркер. У них есть общий предок — французский плотник по имени Захари Клутье. Может быть, именно в общих корнях скрывается тайна неувядающей молодости и красоты этих роскошных леди?

Брэд Питт и Барак Обама

Фото: Matt Baron/REX/Shutterstock / Pete Souza

Голливудский сердцеед и бывший глава Белого Дома — десятиюродные братья. Их родство происходит от человека по имени Эдвин Хикман, родившегося в 1690 году.