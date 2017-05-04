закрыть
4 мая 2017, четверг, 19:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

10 звезд, чьи предки оказались куда более известными

2
  • 4.05.2017, 17:40
  • 1,334

Самые любопытные генеалогические связи звезд.

Эти люди ежедневно купаются в лучах славы и, пожалуй, зачастую даже устают от нее. Трудно поверить, но их предки еще более знамениты, чем они.

AdMe.ru разобрался в родословной звезд и собрал самые любопытные генеалогические связи селебрити.

Бейонсе и Густав Малер

Фото: Jim Smeal/BEI/REX/Shutterstock / A. Dupont, N.Y.

Оказывается, у Бейонсе есть австрийские корни: она состоит в родстве с известным австрийским композитором и дирижером XIX в. Густавом Малером.

Теперь понятно, откуда у певицы такая музыкальная одаренность.

Синди Кроуфорд и Эрнест Хемингуэй

Фото: Matt Baron/REX/Shutterstock / pixabay

Супермодель действительно связывает родство со знаменитым писателем. У Кроуфорд вообще довольно богатая родословная: недавно модель узнала о том, что состоит в родстве с самим Карлом Великим!

Роберт Паттинсон и граф Дракула

Фото: Summit Entertainment / Neura Magazine

У Роберта Паттинсона, сыгравшего вампира Эдварда в саге «Сумерки», действительно есть «вампирское» прошлое. Актер состоит в родстве с Владом III Цепешем, также известным как Влад Дракула, — прототипом персонажа романа «Дракула».

Теперь мы уверены: лучше Паттинсона сыграть роль Эдварда Каллена не смог бы ни один актер.

Джордж Клуни и Авраам Линкольн

Фото: David Fisher/REX/Shutterstock / Alexander Gardner

Известный актер и национальный герой Америки Авраам Линкольн связаны родственными узами, пусть и отдаленными. Их родство идет от женщины по имени Люси Хэнкс, которая приходилась Линкольну бабушкой по материнской линии.

Джонни Депп и королева Елизавета II

Фото: Arnold Wells / Tim Rooke/REX/Shutterstock

Оказывается, голливудский красавчик состоит в родстве с самой английской королевой, и оба они являются потомками короля Эдуарда III. Выяснить родство удалось благодаря исследованию BBC.

Брук Шилдс и король Франции Генрих IV Наваррский

Фото: Picture Perfect/REX/Shutterstock / Web Gallery of Art

Недавно модель выяснила, что у нее в предках — сам великий Генрих Наваррский, основатель королевской династии Бурбонов.

Вот так. А мы-то гадаем, откуда у Брук столько царственной грации и аристократичности.

Бенедикт Камбербэтч и король Англии Ричард III

Фото: Mark Von Holden/REX/Shutterstock / National Portrait Gallery, London

Камбербэтч является потомком Ричарда III — последнего из Плантагенетов, того самого, о котором слагал пьесы Шекспир.

Совпадение ли, но в сериале «Пустая корона: война роз» Бенедикт играет именно короля Ричарда. Интересно, каково это — вживаться в роль своего великого предка?

Мадонна, Селин Дион и герцогиня Корнуольская Камилла (Паркер)

Фото: Broadimage/REX/Shutterstock / MediaPunch/REX/Shutterstock / Tim Rooke/REX/Shutterstock

Обе певицы — Мадонна и Селин Дион — состоят в родстве со второй супругой принца Чарльза Камиллой Паркер. У них есть общий предок — французский плотник по имени Захари Клутье. Может быть, именно в общих корнях скрывается тайна неувядающей молодости и красоты этих роскошных леди?

Брэд Питт и Барак Обама

Фото: Matt Baron/REX/Shutterstock / Pete Souza

Голливудский сердцеед и бывший глава Белого Дома — десятиюродные братья. Их родство происходит от человека по имени Эдвин Хикман, родившегося в 1690 году.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим