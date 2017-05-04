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Ле Пен забросали яйцами в регионе Бретань

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  • 4.05.2017, 17:23
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Прокремлевского кандидата назвали «фашисткой» и дали понять, что «мадам тут не место».

Кандидата в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен назвали «фашисткой» и забросали яйцами во время предвыборной поездки в регион Бретань. Об этом сообщает телеканал BFMTV, пишет liga.net.

Инцидент произошел на следующий день после теледебатов с Эммануэлем Макроном перед вторым туром выборов.

После того, как Ле Пен вышла из автомобиля, около пятидесяти человек начали кричать «вам здесь нечего делать, мадам» и «долой фашистов» и бросать в ее сторону яйца.

Охранники закрыли политика и сразу же увели ее в здание.

Ранее сайт Сharter97.org сообщал, что Макрон стал победителем на дебатах кандидатов в президенты Франции, в ходе которых Ле Пен обрушила на него град обвинений. Также Эммануэль Макрон после дебатов подал в суд на свою оппонентку за распространение слухов.


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