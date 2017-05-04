«Оккупационная власть как ладана боится национального флага»4
- 4.05.2017, 17:52
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Все больше белорусов присоединяется к акции солидарности с Василием Поляковым.
В Сети набирает активность акция солидарности с героем национального флага Василием Поляковым.
Ранее к акции присоединились: известный блогер Максим Филипович, правозащитник Леонид Судаленко, Владимир Шанцев.
Cлова поддержки появились в «Фейсбуке» солигорского активиста Виктора Молочко:
«Вся наша семья присоединяется к акции солидарности с нашим другом и соратником!
От себя хотелось просто добавить - если оккупационная власть, как черт ладана боится нашего национального бело-красно-белого флага, значит это правильный флаг и мы победим!
Держись, дорогой Василий!»