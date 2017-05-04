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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

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  • 4.05.2017, 18:02
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Цена на Brent опустилась ниже отметки в $50 за баррель впервые с 22 марта 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов биржи РБК.

По состоянию на 17:53 по минскому времени стоимость июльских фьючерсов на смесь Brent снизилась на 2,33% — до $49,44 за баррель.

Как сообщает Reuters, это произошло из-за того, что уровень запасов сырья в США оказался выше прогнозируемого.

Агентство отмечает, что ключевыми факторами при формировании цен на нефть являются рост добычи нефти в США и большие запасы сырья в стране. Также на ценообразование влияет информация о возможном продлении соглашения по сокращению добычи продукта между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (решение будет принято 25 мая в Вене).


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