Факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины» презентуют в Минске 1 4.05.2017, 18:06

Издание будет презентовано в столице в начале июля.

Факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины» будет презентовано в Минске в начале июля, сообщил БелТА директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

«Накануне Дня Независимости мы презентуем в Минске широкой общественности 20-томное факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины». Мероприятие пройдет в Национальной библиотеке», - рассказал Роман Мотульский.

По его словам, в ближайшие месяцы экземпляры издания будут переданы крупнейшим музеям и библиотекам мира. «Сегодня мы передадим в Национальную библиотеку Литвы очередные тома из факсимильного издания. И подобные презентации пройдут не только в ближайших европейских странах, но и в Китае (уже в конце мая), Казахстане, Израиле», - отметил директор Национальной библиотеки. Кроме того, «Книжное наследие Франциска Скорины» будет передано в региональные библиотеки Беларуси.

Также Роман Мотульский проанонсировал проведение крупной международной конференции 15-16 июня в Праге, где также пройдет презентация книжного наследия Скорины.

Директор Национальной библиотеки напомнил, что в настоящее время известно о существовании в мире 520 книг Франциска Скорины, основная их часть в России, Польше, Германии, Чехии. Около 50 стран обладают экземплярами книг первопечатника. В Беларуси находится 28 книг.