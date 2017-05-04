«Руководство наc пасло»: Милиционер пожаловался Шуневичу и был уволен 10 4.05.2017, 18:16

В скором времени кричевский милиционер-бунтарь может стать фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщил руководитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыженков.

3 мая Управление внутренних дел Могилевского облисполкома опубликовало заявление по поводу скандала вокруг «дела кричевских милиционеров».

«Сейчас в сети деструктивными ресурсами распространяется информация о недостатках в организации работы с личным составом со стороны руководства Кричевского РОВД. Инициаторами распространения этой информации стали руководитель отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД подполковник милиции Игорь Вусик, участковый инспектор милиции РОВД лейтенант милиции Андрей Шашков и бывший сотрудник Юрий Дюбанов, уволенный из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», – говорится в официальном комментарии областной милиции .

По словам Рыженкова, подполковник Игорь Вусик, «находясь на выходном» «незаконно» отпустил с работы Юрия Дюбанава, который якобы находился на службе в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Вусик, Дюбанов и еще 9 милиционеров подписали обращение на имя главы МВД Игоря Шуневича.

Вскоре после этого Юрия Дюбанава уволили, передает «Белсат».

«Он (Юрий Дюбанов – Прим.) долго лечил ногу после перелома. Подошел ко мне, мол, болит нога. Я попросил, чтобы он написал рапорт. Я знал, что начальник рапорт не подпишет. Дюбанава я заменил другим сотрудникам. В результате Дюбанава уволили за прогул», – поясняет подполковник Игорь Вусик.

«Я в органах с 2003 года, – говорит Дюбанов. – Жалоб по службе у меня вообще никаких не было. В феврале 2017-го мы решили обратиться к министру внутренних дел, чтобы он посодействовал и навел порядок в РОВД. Люди шли на работу, зная, что их накажут».

«Руководство нас пасло и готовилась к взысканию или увольнению за любую провинность… Дома у меня не было обезболивающих, и я выпил 150 граммов, так как знал, что не нахожусь на службе. Позже выяснилось, что руководство меня не отпустило. Я пошел в больницу. После визита к врачу меня ждал замглавы РОВД. Он предложил мне сделать тест на алкоголь. Я не скрывал, что выпил, так как был уверен, что меня отпустили», – объясняет милиционер.

2 мая официальный представитель МВД Константин Шалькевич заявил, что в ведомстве знакомы с ситуацией в Кричеве. По его словам, коллективное письмо в МВД получили в феврале. В настоящее время проводится проверка информации.

11 кричевских правоохранителей рассказали в своем обращении к Игорю Шуневичу, что их заставляют выполнять «план по преступлениям» и отдавать премии руководству. В обращении к министру они также написали, что неоднократно сталкивались со оскорблениями и насмешками, несправедливыми наказаниями, необоснованными, с точки зрения милиционеров, переводами на усиленный вариант несения службы.

Осенью 2016 года и в январе 2017 года в Кричевском РОВД проходили проверки. Они обнаружили недостатки, которые имели системный характер и не отправлялись. Начальнику Кричевского РОВД подполковнику милиции Станиславу Хохлову по результатам проверки объявили дисциплинарное взыскание за нарушение Правил профессиональной этики. Других нарушений в ходе проверки обнаружено не было.