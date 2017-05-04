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В Минске появилась летняя терраса, где готовят цветные бургеры

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  • 4.05.2017, 18:31
Фото: «Онлайнер»

Главные «герои» меню — зеленый, оранжевый и черный бургеры, приготовленные на гриле.

Понимая, что минчане пресытились обычным фастфудом, владельцы минских заведений начали предпринимать неуверенные шаги по продаже цветных бургеров. В комплексе «Белая Вежа» эту идею решили развить полноценно. Сегодня здесь открылась площадка BBQ Terrace. Главные «герои» меню — зеленый, оранжевый и черный бургеры, приготовленные на гриле, пишет «Онлайнер».

— Развлекательный комплекс «Белая Вежа» довольно большой и по размеру, и по широте деятельности, — ориентирует арт-директор Василий Степанов. — В состав комплекса входит казино, слот-зал, букмекерская контора, покерный клуб, караоке, круглосуточный ресторан. Наша генеральная стратегия — диверсификация бренда. Мы отличаемся тем, что постоянно создаем суббренды и развиваем услуги.

Очередная новинка — BBQ Terrace. Завсегдатаи «Белой Вежи» сразу и не обнаружат значительных перемен на террасе. А вот концепция стала другой. Теперь это летняя площадка, где главным элементом является «домик», в котором повар у всех на виду готовит бургеры. Также появился бар с напитками — бармен также будет не прочь развлекать публику.

— Грядет летний сезон. Все знают, что для ресторанов это тяжелое время. Во-первых, потому что живет Зыбицкая, дай бог ей здоровья. Во-вторых, людям гораздо приятнее находиться на улице, чем сидеть в закрытом помещении. Кроме того, «Белая Вежа» находится поодаль от мест, где происходят летние движения. Мы принялись думать, чем же заманить людей. Невероятные тусовки мы не можем делать, да и не хотим. А вот удивить продуктовым предложением — можем.

Как это часто случается в Минске, идейными вдохновителями заведения стали российские коллеги.

— Сейчас модно говорить о хайпах. Все мы видели рекламу с Тимати и Киркоровым, знаем об очередях в бургерную Тимати. Эта харизматичная личность предложила цветные бургеры, и даже некоторые минские точки общепита подхватили эту идею.

Кроме того, сегодня в тренде стрит-фуд. Бунт шаурмы все еще есть, но ею рынок уже пресыщен. Невероятно успешно работает грузинский стрит-фуд, мексиканский. Все любят эту еду, но некоторым морально тяжело, например, поехать на Комаровку и отстоять очередь с байкерами. Мы же — достойный ресторан, и наша задача — оставить в террасе интеллигентность и сочетать с ней удобство и скорость приготовления.

Меню BBQ Terrace небольшое — три вида бургеров и блюда на гриле.

— Каждый цвет означает разный продукт, — объясняет Александр Кириенко и кладет на гриль котлету в полуготовом состоянии (та начинает шипеть, пускать сок и запах — мечта мясоеда и страшный сон вегана), — зеленый бургер — с птицей, оранжевый — со свининой, черный — с говядиной. Остальная начинка примерно одинаковая: луковый мармелад, сыр, фирменный соус, помидоры, лук, салат. Булочки печем сами. Красители натуральные: васаби, чернила черной каракатицы и каротин из моркови.

В сет за 11—12 рублей входит бургер, картофельно-сырные шарики и соус.

Небезызвестный Тимати предложил в своем заведении гениальное дополнение к бургерам — одноразовые перчатки. Здесь тоже можно есть, не боясь испачкать руки.

По выходным приготовление бургеров планируется превратить в шоу.

— Александр Кириенко — крайне медийный шеф-повар, участвующий в кулинарных шоу, — отмечает Василий. — Кулинария в Минске не прокачана в плане шоу. Здесь любят говорить о бургерах, которые готовятся на открытом огне, но, черт побери, еще никто не видел, как это реально происходит. Наша идея в том, чтобы показывать процесс приготовления. Мы уверены в продуктах и самом процессе, любой человек может подойти к шеф-повару и увидеть, из чего собирается продукт.

Будем создавать летнее настроение, такую здоровую альтернативу шашлыкам на природе. Например, я ввиду работы не могу надолго выезжать на природу, но приехать в центр города и посидеть на террасе — это здорово.

BBQ Terrace работает каждый день с 10:00 до 23:00. Вечерами здесь будет играть живая музыка, а в выходные будут устраиваться тусовки, интерактив, мастер-классы по приготовлению бургеров. Их, кстати, можно покупать навынос. Дресс-код и фейсконтроль не планируются.


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