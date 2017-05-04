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Обама выступил в поддержку Макрона

  • 4.05.2017, 18:36

Бывший президент США заявил, что поддерживает Макрона, так как тот «взывает к надеждам людей, а не к их страхам».

Бывший президент США Барак Обама выступил в поддержку кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, сообщает interfax.by cо ссылкой на The Guardian.

В воскресенье 7 мая во Франции пройдет второй тур голосования, в котором граждане будут выбирать между центристом Макроном и ультра-правой Марин Ле Пен.

Видео с обращением Обамы разместил сам Макрон.

«Так как я уже буду избираться, я не планирую заниматься выборами, но это голосование очень важно для Франции и ценностей, которые так важны для нас», - объяснил Обама.

Он заявил, что поддерживает Макрона, так как тот «взывает к надеждам людей, а не к их страхам».

Накануне во Франции прошли последние перед вторым туром дебаты, в ходе которых Макрон назвал свою соперницу неинформированной и лживой, а также заявил, что она принесет Франции гражданскую войну. Та в свою очередь констатировала, что, кто бы ни выиграл выборы, править Францией будет женщина: либо она, Марин Ле Пен, либо канцлер Германии Ангела Меркель.


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