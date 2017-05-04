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Верховный суд Беларуси использует пиратское ПО Microsoft

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  • 4.05.2017, 18:56
Фото с сайта unn.com.ua

Показательно, что Верховный суд имеет в своей структуре судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности.

Высший судебный орган, в обязанности которого входит в том числе охрана интеллектуальной собственности, уличен в нарушении авторских прав.

На официальном портале системы судов общей юрисдикции в разделе «Образцы документов для обращения в суд» все представленные образцы заявлений изготовлены с использованием модифицированной копии (by SPecialiST RePack) офисного пакета приложений Microsoft Office, на что указывают свойства файлов за авторством пресс-секретаря Верховного суда Беларуси, пишет известный блогер d-zholik.

Показательно, что Верховный суд имеет в своей структуре судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности, которая в качестве суда первой инстанции рассматривает гражданские дела по спорам в области авторского права и смежных прав, связанным с правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности.

Ранее, напомним, в незаконном использовании нелицензионного программного обеспечения Microsoft было изобличено МВД, его многочисленные службы, подразделения центрального, областного и районного подчинения, высшие учебные заведения.


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