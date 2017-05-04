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Андрей Гусов: Нет смысла держать минское «Динамо» в КХЛ

  • 4.05.2017, 19:02
Андрей Гусов
Фото: belarushockey.com

Какой толк в подобном флагмане? - задается вопросом экс-рулевой солигорского «Шахтера.

Экс-рулевой солигорского «Шахтера» Андрей Гусов в преддверии старта сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017 в интервью «Прессболу» раскритиковал решение Дэйва Льюиса о выводе из команды Андрея Степанова.

- Не буду оригинальным, если скажу, что меня шокировало решение по Степанову — как, наверное, и большинство болельщиков. Андрюха провел хороший сезон, мне он нравится и как хоккеист, и как человек в раздевалке. Но в сборной есть люди, которые ее готовили и отвечают за результат. Им виднее.

Только, по-видимому, бессмысленно держать команду в КХЛ, если такие игроки «Динамо», как Степанов и Китаров, не попадают в сборную. Какой толк в подобном флагмане? Где целесообразность? Я перестал понимать логику всех этих действий.


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