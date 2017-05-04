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Сотрудник налоговой почти три года получал от ИП «зарплату» и подарки

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  • 4.05.2017, 19:22
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За это он покрывал нарушения, которые допускал предприниматель, и «шерстил» его конкурентов.

Почти три года – с августа 2013 по июнь 2016 – индивидуальный предприниматель выплачивал «зарплату» сотруднику новополоцкой налоговой инспекции. Вначале ИП выдавал налоговику по сто долларов в месяц, потом повысил ставку до двухсот. А еще одаривал того материальными ценностями – для себя и своих близких сотрудник ИМНС получил 22 пары обуви и спортивный костюм.

Сотрудник налоговой инспекции тоже в долгу не оставался – все это время он закрывал глаза на нарушения, которые допускал предприниматель, взявший над ним шефство, а вот конкурентов предпринимателя внепланово и жестко проверял.

- Сотруднику налоговой инспекции назначено наказание 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности представителей власти и должности, связанные с выполнением юридически значимых действий на пять лет, - сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.


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