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Колумбийка съела $9 тысяч, чтобы не делить их с бывшим парнем

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  • 4.05.2017, 19:31
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Жительница Колумбии съела девять тысяч долларов в купюрах по 100 долларов.

На такой поступок колумбийка пошла, чтобы не делиться деньгами с бывшим гражданским мужем, сообщила прокуратура департамента Сантандер, пишет ria.ru.

По данным прокуратуры, 28-летняя женщина рассталась со своим молодым человеком и собиралась уехать жить в Панаму. Сбережения, которые были нажиты за время их совместной жизни, она решила просто съесть, чтобы не отдавать половину экс-бойфренду.

В итоге женщина оказалась в больнице, где врачи извлекли купюры. Пациентка пожаловалась, что в хорошем состоянии удалось достать всего 5,7 тысячи долларов, а остальные купюры за время пребывания в желудке "испортились". Власти не имеют к ней претензий, так как деньги были получены законным путем — от продажи ряда активов бывшей пары.


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