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Папа Римский подтвердил готовность лично принять Трампа

  • 4.05.2017, 19:43
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Президент США намерен посетить Ватикан 24 мая.

Папа Римский Франциск подтвердил готовность лично принять президента США Дональда Трампа, который намерен посетить Ватикан 24 мая.

Об этом сообщил 4 мая сообщил в четверг Зал Святого Престола.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе своего первого зарубежного турне американский лидер намерен посетить Италию, Израиль и Саудовскую Аравию. Также он будет присутствовать в Брюсселе на саммите НАТО.


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