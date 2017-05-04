Папа Римский подтвердил готовность лично принять Трампа 4.05.2017, 19:43

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Президент США намерен посетить Ватикан 24 мая.

Папа Римский Франциск подтвердил готовность лично принять президента США Дональда Трампа, который намерен посетить Ватикан 24 мая.

Об этом сообщил 4 мая сообщил в четверг Зал Святого Престола.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе своего первого зарубежного турне американский лидер намерен посетить Италию, Израиль и Саудовскую Аравию. Также он будет присутствовать в Брюсселе на саммите НАТО.