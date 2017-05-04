Квалификация ЧЕ-2018: Беларусь уверенно обыграла Польшу

Квалификация ЧЕ-2018: Беларусь уверенно обыграла Польшу1
- 4.05.2017, 20:03
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Белорусские гандболисты обыграли поляков со счетом 32:23.
В матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2018 сборная Беларуси одолела команду Польши (32:23), передает «Прессбол».
Беларусь — Польша — 32:23 (15:10)
Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко, Кулеш (4), Бабичев, Пуховский (4), Рутенко (4), Шилович (2), Юринок (4), Баранов (1), Карвацкий, Подшивалов (1), Королек (7), Титов, Кулак (1), Гайдученко (4).
Польша: Мальхер, Моравски; Дачко (2), Лиевски (4), Лыжва, Яхлевски (3), Краевски (5), Белецки, Кус, Юрецки (2), Сыпшак (1), Морыто, Дашек (1), Пшибыльски, Пачковски (4), Храпковски (1).
Группа 2: Румыния — 4 очка (2 игры), БЕЛАРУСЬ — 4 (3), Сербия — 2 (2), Польша — 0 (3).